Soccer: réveil offensif chez le Bleu et Or

La dernière fois qu’un joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton avait réussi un tour du chapeau remontait au 27 octobre 2018. Félix Robichaud en avait été l’auteur dans un gain de 5 à 1 sur les Tigers de Dalhousie.

Et avant Robichaud, qui en passant connaît un excellent début de saison avec deux buts et deux passes pour quatre points en six duels, il fallait remonter à très loin.

Mais voilà qu’en l’espace de trois parties, les recrues Georges Musitu et Younesse Chibane ont tour à tour réalisé l’exploit.

Ce n’est également pas une coïncidence si le Bleu et Or n’a pas subi la défaite lors de ces trois duels. Le réveil offensif de ces trois joueurs y est pour quelque chose.

Après avoir été blanchis lors de leurs trois premières rencontres du calendrier régulier, Robichaud, Musitu et Chibane ont enfilé neuf des 12 buts inscrits dans les deux gains et le verdict nul des 12 derniers jours. Lionel Feval, Pascal Sonier et Philippe Gallant ont été les autres buteurs du Bleu et Or.

Ce réveil permet aussi aux Aigles Bleus (2-3-1) de croire davantage à leurs chances de participer aux séries éliminatoires. Si l’équipe l’emporte mercredi soir contre les Mounties de Mount Allison (0-7-0), les gars se retrouveront à égalité au sixième rang du classement.

Le Bleu et Or ne peut d’ailleurs pas se permettre d’échapper ce match puisque les cinq derniers duels du calendrier régulier l’opposera à des formations flirtant avec le premier rang du circuit, soit les Varsity Reds de UNB (deux fois), les Huskies de Saint Mary’s (une fois) et les Sea-Hawks de Memorial (deux fois).

«Il faudra rester concentré pour toute la partie, révèle l’entraîneur-chef Younes Bouida. Ce ne sera pas un match facile. Il faudra entrer dans la rencontre bien préparée. Notre défensive doit se resserrer et assurer les bonnes transitions vers nos attaquants. On ne veut surtout pas se faire surprendre.»

L’équipe féminine sera également en action, elle qui affrontera les filles de Mount Allison à compter de 17h. Le match des garçons débutera à 19h15.