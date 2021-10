Hockey: les Aigles Bleus retrouvent leurs partisans

Après avoir été blanchis 3 à 0 à leur premier match de la saison mercredi à Fredericton face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, l’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton disputera une première partie à domicile, samedi à 19h, à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Pour l’occasion, les visiteurs seront les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Les Panthers ne seront pas une proie facile.

«Nous ne voulons surtout pas perdre un deuxième match de suite, encore moins notre match d’ouverture à domicile, indique la recrue Nathaël Roy. J’apprécie le calibre de jeu universitaire et je crois qu’il m’aidera dans ma progression vers un autre niveau. C’est rapide et physique et le calibre de jeu est élevé. Pour gagner des matchs, il faut prendre avantage de nos chances, continuer de travailler fort et faire notre travail sur glace. Nous devons aller au filet davantage et lancer pour marquer.»

L’entraîneur-chef Judes Vallée a apporté quelques corrections en vue du match.

«Nous avons quand même bien joué mercredi et nous voulons construire là-dessus. J’ai hâte que tous les blessés soient disponibles. Nous avons encore quelques blessures et certains gars ne sont pas à 100%. C’est une belle occasion pour les recrues de se faire valoir», confie Vallée.

Comme c’était le cas pour les filles vendredi, les partisans sont admis pour la partie avec le port du masque. Il faut aussi une preuve de vaccination complète et une carte d’identité émise par le gouvernement (ou la carte étudiante).