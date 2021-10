L’Acadien qui évolue avec Équipe Québec en volleyball

Liam Pelletier, natif de Sainte-Anne de Kent, a été sélectionné par l’équipe de volleyball du Québec en vue des prochains Jeux du Canada qui auront lieu à Niagara, Ontario, du 6 au 21 août 2022.

Les sélections se sont déroulées au début de l’été. «Je savais que j’avais de bonnes chances parce que je me suis démarqué tout au long de mes années au Québec, mais c’était quand même stressant à cause de la COVID-19, car on n’avait pas le droit de tenir les sélections en personne. Il fallait envoyer des vidéos de nous au coach et la sélection s’est faite à partir de ça. C’était plus stressant mais ça s’est bien passé», explique Liam Pelletier.

Maintenant âgé de 18 ans, Liam Pelletier a appris à jouer au volleyball dans le comté de Kent. Il a fait ses premières touches alors qu’il était en septième année à l’école Calixte-F.-Savoie de Sainte-Anne-de-Kent. Il a participé à ses premiers Jeux de l’Acadie avec l’équipe de l’école Marguerite-Michaud de Bouctouche. Liam Pelletier a évolué une saison avec les Cavaliers de Clément-Cormier lorsqu’il était en neuvième année pour ensuite déménager à Québec. Il avait 15 ans à ce moment-là. «Parce que le niveau de volleyball est plus élevé au Québec et pour continuer ma carrière, il fallait que je vienne ici. Je suis déménagé avec mon frère pour faire le programme sports-études avec le Titan de Limoilou. Je pratiquais chaque jour après l’école avec le collégial, division 1.»

Du volleyball, il en mange littéralement. «C’est ma passion. Ça l’a toujours été et ça va toujours l’être», confie-t-il.

L’étudiant en génie civil en est à sa deuxième année au Cégep de Limoilou. Il est maintenant membre à part entière du Titan, division 1, soit la plus forte dans la ligue collégiale provinciale. L’entraînement pour cette équipe ne semble pas de tout repos.

«On a trois à quatre heures de pratique par jour.» D’ailleurs, son frère Miro Gagné Pelletier évolue lui aussi au sein de cette équipe, de même que les Néo-Brunswickois Samuel Doucet, Sébastien Doucet, Louis-Alexandre LeBlanc et Riel Lefort.

L’entraînement de l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada se fait en été. Liam Pelletier rejoindra ainsi Équipe Québec à la fin de la saison du Titan, qui se terminera avec la tenue des championnats canadiens du 9 au 12 mars 2022. Étant donné que les championnats canadiens seront présentés au cégep de Limoilou, le Titan est assuré de sa participation.

Huit membres du Titan de Limoilou, division 1, font partie de l’équipe du Québec pour les Jeux du Canada.