De 60 à 80 parties de golf par année… à 82 ans!

Quand chaque matin, dès avril, on regarde le champ à travers le châssis en souhaitant voir apparaître une touffe d’herbe, c’est soit qu’on adore jardiner ou encore qu’on aime jouer au golf. Dans le cas de Célestine Robichaud, il n’y a aucun doute que c’est la deuxième option qui prime.

Célestine, qui célébrera le 26 octobre son 83e anniversaire de naissance, dispute, bon an, mal an, de 60 à 80 parties de golf.

Et même si les années ont amoindri sa souplesse, elle parvient encore à réaliser des pointages qui feraient rougir d’envie plusieurs golfeuses dans la vingtaine.

Sur le parcours de Tabusintac, un terrain de neuf trous près de Néguac, Célestine termine régulièrement ses rondes avec des pointages oscillant entre 40 et 45. À une certaine époque, elle parvenait même à disputer parfois des rondes sous la barre des 80 coups sur un 18 trous.

Pourtant, ce n’est que dans la trentaine que Célestine a découvert le golf.

«Je suis née en 1938 et ce n’était pas commun pour les filles de ma génération de pratiquer un sport, affirme la résidente de Fair Isle. Je suis partie de la maison pour aller travailler à Saint-Jean à l’âge de 17 ans. Ce n’est qu’en 1970 que j’ai commencé à jouer au golf. D’abord une fois par semaine, puis ensuite deux fois. Et quand j’ai pris ma retraite – elle était boulangère -, je me suis mise à jouer beaucoup plus souvent. J’habitais alors à St. Stephen.»

«En 2012, j’ai décidé de revenir vivre à Fair Isle et dès 2013 je suis devenue membre du club de Tabusintac. J’aime ça ici. Le terrain est beau et les gens qui y travaillent sont fantastiques. Depuis quelques années, je joue régulièrement avec trois autres femmes (Liette Landry, Carole Comeau-Landry et Solange Thériault). Nous avons beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et après chaque partie, nous avons un rituel qui consiste à aller boire une bière au bar du club», raconte-t-elle.

Juste pour vous donner une petite idée de comment elle parvient encore à se tirer d’affaires sur un terrain de golf, lors d’un récent tournoi, où elle était jumelée avec ses trois comparses habituelles, les filles ont décidé de lancer un pari amical au trou numéro 7, une normale 3, à un autre quatuor composé d’hommes. Chaque personne pariait 2$ et celui ou celle qui parvenait à frapper sa balle le plus près de la coupe remportait la mise.

Non seulement Célestine a été la seule à atteindre le vert, mais son coup lui a aussi permis de remporter le concours de la balle la plus près de la coupe chez les dames pour le tournoi.

«J’aime taper sur la petite boule blanche, lance-t-elle en riant. Je frappe encore droit. Je ne perds jamais de balle, à part celles qui vont dans l’eau. Mon rêve serait de réussir un jour un trou d’un coup. Ce sera peut-être pour l’année prochaine. J’ai l’intention de jouer tant et aussi longtemps que je pourrai le faire. J’ai eu des problèmes avec mes jambes plus tôt cette année, mais sinon la santé va pas pire pantoute. Je fais des exercices pour mes jambes et je m’attends à aller au gymnase cet hiver.»

Au huitième trou du parcours de Tabusintac, Célestine Robichaud a même en droit à sa propre Avenue. – Gracieuseté

En passant, saviez-vous que Célestine a même droit à une Avenue en son honneur au trou numéro 8 à Tabusintac? Elle aime d’ailleurs raconter l’anecdote.

«Ce qui est arrivé c’est que je prenais un petit chemin pour me rendre au trou et un jour je suis tombée par terre en m’accrochant. J’ai dit aux autres que je ne m’étais pas fait mal et que je serais encore ici pour jouer le lendemain. Les employés du terrain ont ensuite arrangé le chemin et l’ont baptisé Avenue Célestine», mentionne-t-elle avec humour.

Célestine Robichaud dispute ce samedi son dernier tournoi de la saison. Elle remisera ensuite ses bâtons en comptant les jours la séparant de la prochaine saison.

«L’hiver est long sans le golf et j’ai rapidement hâte au mois de mai. En avril, je regardais chaque jour dans le clos pour voir s’il y a encore de la neige. Sinon en hiver, je regarde le golf à la télévision. Dans les années 1970, je suivais beaucoup Jack Nicklaus, Arnold Palmer et Tom Watson. Dans les 20 dernières années, j’ai surtout aimé Tiger Woods et Phil Mickelson», confie Célestine Robichaud.