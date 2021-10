Hockey des Aigles Bleues: «Les filles doivent apprendre à gagner»

Si la pente semble raide pour l’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (1-2-0) avec les nombreuses recrues et un calendrier préparatoire sans victoire, une petite visite à l’aréna J.-Louis Lévesque pourrait bien vous faire changer d’avis.

Avant la victoire de mercredi soir contre les Panthères de l’UÎPÉ (1-0-2), les Aigles ont perdu tous leurs matchs par un petit point, dont le match d’ouverture contre les Tommies de l’Université St. Thomas (1-1-0) vendredi.

L’entraîneur-chef des Aigles, Marc-André Côté, à la barre de l’équipe pour une 4e saison, ne s’en laisse pas émouvoir, bien au contraire.

«Il y a beaucoup d’apprentissages à faire. Il y a beaucoup de maturité à aller chercher. Mais les filles sont super réceptives depuis le début. Dès les tout premiers moments jusqu’à aujourd’hui, il y a une progression. Elles apprennent ce que ça prend pour gagner à ce niveau.»

Il est encore trop tôt pour parler d’un système de jeu bien rodé.

«On a des concepts en place, les filles savent un peu à quoi s’attendre. On essaie de créer des habitudes. Plusieurs parlent du système de jeu, mais il faut d’abord des structures, des concepts et des habitudes à mettre en place qu’on pourra ensuite insérer dans n’importe quel système de jeu qu’on veut», explique l’entraîneur Côté.

Il ne faut pas non plus se fier aux résultats des matchs préparatoires.

«Il y a plusieurs joueuses qui n’avaient pas joué depuis 18 mois. D’autres n’ont jamais évolué à ce niveau. Il y avait beaucoup d’incertitudes, le nouveau groupe, etc.»

Tenir son bout contre les meilleures

Malgré tout, la troupe du Bleu et Or a démontré dans la dernière semaine qu’elle pouvait tenir tête aux meilleures équipes du circuit.

«Samedi soir contre Saint Mary’s (2-0-0) – censée être une des meilleures équipes au pays – on menait 2 à 1 avec 8 minutes à jouer. On peut tenir notre bout contre pas mal tout le monde.»

Mercredi soir, la formation de Marc-André Côté a bien montré qu’elle pouvait prendre les choses en main.

Interrogé avant la rencontre, l’entraîneur avait prédit un bon spectacle.

«Ce soir (mercredi) ça va être intéressant. L’île est la seule équipe qui est certaine d’aller au championnat national. Ça va être un beau test.»

Et le test a été passé avec brio. Le Bleu et Or a tenu tête aux Panthers pendant le temps réglementaire et a eu le meilleur aux tirs de barrage, 2 à 1.

«C’est vraiment de continuer à voir la croissance. On parle d’apprendre, mais il faut apprendre à gagner ces parties d’un but», rappelait Marc-André Côté.

Les Aigles Bleues comptent cette année huit Acadiennes du Nouveau-Brunswick dont Annick Boudreau (1) de Memramcook et Mélodie Arsenault (30) d’Acadieville dans les filets, Madelaine Poirier (2) de Saint-Jean, Shani Rossignol (7) de Notre-Dame-de-Lourdes, Erica Plourde (8) de Pigeon-Hill, Maritza Labrie (21) de Saint-Quentin et Janie Poitras (22) de Saint-André à l’attaque, et Emy-Maude Chiasson (3) de Shippagan à la ligne bleue.

L’équipe de l’U de M sera à Sackville samedi pour affronter les Mounties de Mount Allison (0-3-0), à 19h.