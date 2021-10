Soccer féminin à l’Université de Moncton: le Bleu et Or hors des séries

Blessures et manque d’opportunisme expliquent en bonne partie l’élimination de la course aux séries de l’équipe de soccer féminine de l’Université de Moncton. Avec la défaite de dimanche de la formation universitaire, les derniers espoirs d’atteindre l’après-saison se sont éteints.

Les Aigles Bleues occupent le dernier rang du classement avec une fiche d’aucune victoire et neuf défaites. Elles n’ont marqué que quatre buts cette saison et en ont accordé 35.

Les blessures ont d’abord déjoué les plans de l’entraîneur-chef Mehyar Zekaroui.

Danielle Castonguay, de Campbellton, dont il nous disait le plus grand bien en début de campagne, a été exclue de la compétition dès son quatrième match.

«Malheureusement, Danielle est sortie au début du match contre Acadia après une blessure. Elle n’a plus touché le terrain de la semaine. À sa visite chez le médecin une semaine plus tard, il lui a révélé qu’elle avait un ligament presque déchiré. On ne parle pas encore d’opération. Jusqu’à aujourd’hui, elle boîte encore. Sa saison est terminée. On espère qu’elle va revenir en santé l’année prochaine», explique l’entraîneur-chef.

Sa formation partante a davantage été ébranlée par les blessures des attaquantes Manon Vautour de Saint-Louis-de-Kent et Isabelle Thériault de Dieppe qui sont aussi tombées au combat en cours de route.

Une cible difficile à atteindre

Zekaroui prédisait une 6e place pour son équipe au classement, qui leur aurait valu une place en quarts de finale.

«On était plus optimiste qu’autre chose en début de saison. Je crois vraiment qu’on aurait pu avoir quelques matchs avec des résultats différents, comme contre Mount Allison à Sackville (défaite de 2 à 1 le 6 octobre) et hier contre UNB (défaite de 2 à 1 dimanche, à domicile). Malheureusement, les choses n’ont pas tourné de notre côté. Est-ce que la 6e place était réaliste? Probablement que oui si tous les astres étaient alignés.»

Il faut aussi rappeler qu’avec la pause COVID de la saison dernière, 14 joueuses (sur 20) en sont à leur première saison. La plupart d’entre elles en sont à leur première année universitaire.

M. Zekaroui assure cependant que les désistements de dernière minute avant le début de la saison n’ont aucunement nui à la progression de l’équipe.

«Les filles qui ont quitté étaient toujours en développement. On ne savait pas quelle place elles allaient occuper dans l’équipe. Ce ne sont pas des filles qui ont beaucoup joué quand elles étaient avec nous. Les filles qui sont arrivées cette année ont bien comblé les morceaux manquants. Puis, on a eu de bonnes surprises avec Katarina (Laevski) et Danielle (Castonguay). Il n’y a presque pas eu d’impact de ces départs», rassure l’entraîneur qui est à la barre de l’équipe depuis 5 ans.

Laevski répond aux attentes

L’autre surprise dont parle l’entraîneur – la milieu de terrain Katarina Laevski – a de son côté répondu jusqu’à maintenant aux attentes.

«Katarina est dans notre alignement régulier. Elle a joué tous les matchs de bout en bout. C’est une fille sur laquelle on a beaucoup compté. On est vraiment très satisfaits.»

Il rappelle qu’elle est toujours en cours d’apprentissage, comme quoi le meilleur reste à venir.

«C’est sûr et certain qu’il y a une marge de progression qu’elle peut aller chercher. On espère qu’elle continue son développement, qu’elle travaille sur certains aspects – que ce soit physique ou technique – cet hiver. On apprécie beaucoup son jeu et son implication cette année.»

Les femmes ont rendez-vous samedi à Fredericton contre UNB (13h), avant de clore leur saison lors d’un voyage dans la capitale terre-neuvienne. Les Aigles Bleues affronteront alors les filles de l’Université Memorial le vendredi 29 (17h) et le samedi 30 octobre (15h).