Circuit régional de hockey: une 30e saison qui s’annonce bien malgré la pandémie

Les dirigeants du Circuit régional de hockey (CRH) souhaitent que la ligue de hockey senior du Nord-Ouest ait finalement un calendrier complet pour disputer sa 30e campagne.

Ce 30e anniversaire a d’ailleurs été décalé d’une année. Cette étape charnière devait être soulignée lors de la saison 2020-2021, mais l’annulation prématurée de celle-ci a forcé la main du bureau de direction. La saison 2019-2020 avait aussi été annulée lors des séries éliminatoires en raison de la pandémie de COVID-19.

Malgré tout, le président du circuit, Normand Thériault, est convaincu que cette prochaine saison, qui se mettra en branle le 29 octobre, saura plaire aux amateurs de hockey de la région.

« Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me parler du circuit régional et ils veulent tous voir du hockey senior cette année. Je pense que ça leur a manqué. J’espère que l’on aura une bonne saison. J’ai l’impression que les gens seront au rendez-vous », a mentionné M. Thériault.

Une conférence de presse en vue de la prochaine campagne a eu lieu le 17 octobre à Sainte-Anne-de-Madawaska. Mis à part quelques joueurs par équipe, l’identité complète des alignements de chaque formation n’a pas été dévoilée.

Il a été confirmé que le CRH sera formé de six équipes en 2021-2022, soit les Castors de Saint-Quentin, le Dynamo de Kedgwick, les As de Saint-Basile, les Panthères du Haut-Madawaska, les Draveurs du Bas-Madawaska et le River Valley Thunder de Perth-Andover.

« De ce que j’ai entendu des responsables des équipes, on est en droit de s’attendre à une bonne saison de hockey. Les équipes ont le potentiel d’aller chercher beaucoup de bons joueurs importés de l’extérieur de leur zone. Comme il y a moins d’équipes, elles ont aussi un plus gros bassin de joueurs», a expliqué le président du circuit.

Cependant, comme le hockey senior est de retour dans l’est et le sud de la province et que les équipes universitaires ont repris leurs activités, quelques formations du CRH doivent mettre les bouchées doubles afin de compléter leurs alignements.

Une équipe (Draveurs du Bas-Madawaska) a aussi confirmé que certains joueurs ne pourront pas jouer puisqu’ils ne sont pas vaccinés.

Toutefois, M. Thériault a bon espoir que la grande majorité des joueurs éligibles évolueront dans le CRH cette saison.

Le calendrier régulier sera composé de 20 matchs, sans compter les séries éliminatoires. Tout comme les autres événements sportifs du Nouveau-Brunswick, certaines consignes devront être respectées pour assister à une partie du CRH, dont la double vaccination et le port du masque.

La saison sera lancée le 29 octobre avec un seul duel au menu, soit un affrontement opposant les Panthères du Haut-Madawaska aux As de Saint-Basile qui aura lieu au Centre Jean-Daigle d’Edmundston. Les autres formations commenceront officiellement leur saison le 5 novembre.

Même si les dirigeants du circuit aimeraient organiser quelque chose de spécial pour souligner la 30e saison du CRH, Normand Thériault a indiqué que rien n’avait été décidé à cet effet.

« On verra comment la saison va aller et si les conditions le permettent, on fera peut-être quelque chose de différent.»