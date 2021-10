Hockey scolaire: saison annulée à Dalhousie faute de gardien

Incapable de trouver un seul gardien de but parmi tous les étudiants de 9e à 12e année, le comité des sports interscolaires de l’école Aux quatre vents de Dalhousie n’a eu d’autre choix que d’annuler la saison de son équipe de hockey masculin.

Une triste nouvelle en soi quand on pense que le programme des Cyclones a permis à l’école de mettre la main sur cinq titres provinciaux au fil des ans, dont la dernière fois aussi tôt qu’en 2015-2016. Les Cyclones ont également été couronnés lors des saisons 1984-1985, 2005-2006, 2008-2009 et 2010-2011.

«Nous avons tout essayé», affirme l’enseignant en éducation physique Steve Lavallée, qui cumule aussi les fonctions de représentant du sport scolaire à AQV.

«Nous avons fouillé partout. Il n’y a aucun gardien dans ce groupe d’âge. Nous avons bien réussi à en trouver deux qui avaient déjà gardé les buts dans le passé dans le hockey mineur, mais ils n’étaient plus intéressés à jouer. Ça faisait déjà deux ou trois ans que nous devions composer avec un seul gardien. C’est justement avec une seule gardienne que l’équipe de hockey des filles va jouer saison», mentionne-t-il.

«C’est la première fois dans toute l’histoire de l’école que nous sommes obligés d’abandonner un sport. Ça risque d’être aussi difficile l’année prochaine, mais nous gardons toujours espoir qu’un jeune va se manifester», poursuit Steve Lavallée.

«Depuis le début de la pandémie, c’est difficile de faire des sports scolaires. Les restrictions compliquent les choses. Et cette année, c’est aussi bien dire l’enfer. En plus du hockey masculin, nous avons dû annuler nos saisons de cross-country et golf en raison d’un manque d’athlètes. Il y en avait trop qui n’ont pas encore été vaccinés», souligne-t-il.

Steve Lavallée, qui dirige lui-même l’équipe féminine de soccer, en a également vu de toutes les couleurs dans les dernières semaines. Là aussi, autant chez les garçons que les filles, on a dû composer sans plusieurs athlètes qui n’avaient pas encore reçu leurs deux vaccins. Heureusement, plusieurs ont finalement changé d’idée et les choses semblent se replacer pour les deux équipes.

«À part la dernière partie, nous avons disputé tous nos autres matchs avec neuf ou 10 filles. Ça veut donc dire que nous avons joué nos matchs continuellement en désavantage numérique. Il y a même une partie ou je n’avais que neuf filles et deux ont été blessées pendant la rencontre. J’ai donc dû terminer le match avec sept filles», raconte-t-il.

«Les filles commençaient à se décourager et nous avons dû les rencontrer afin de les encourager à ne pas abandonner», ajoute-t-il.

Steve Lavallée indique qu’AQV devrait cependant avoir comme prévu son équipe de volleyball féminin et celle de Frisbee ultime en vue des Jeux de l’Acadie. Il n’y a toutefois encore rien d’assuré pour le badminton. On tente également de mettre sur pied une équipe de basketball masculin au niveau junior.