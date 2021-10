Repêchage 2022: trois Acadiens sont la loupe des équipes de la LNH

Six Néo-Brunswickois, dont les Acadiens Marc-André Gaudet, Samuel Savoie et Sam Oliver, font partie de la liste préliminaire de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey en vue du repêchage de 2022.

Les trois joueurs sont tous catalogués comme étant des espoirs de type C. Ce qui veut dire que les recruteurs de la LNH les voient sortir dans les rondes 4 à 6.

Gaudet, un défenseur gaucher de Saint-Ignace, en est à sa troisième saison avec le Titan d’Acadie-Bathurst. En sept duels, l’arrière de 6 pieds 3 pouces et 180 livres a réussi un but jusqu’ici.

«C’est cool de voir son nom sur la liste, s’est exclamé Gaudet, mercredi après-midi. C’est aussi très motivant.»

Savoie, un ailier gauche originaire de Dieppe qui vient d’entamer sa deuxième campagne avec les Olympiques de Gatineau, est l’auteur d’un but en six parties cette saison. L’attaquant de 5 pieds 10 pouces et 190 livres est réputé pour sa ténacité sur la patinoire.

Quant à Oliver, un centre gaucher de Quispamsis des Islanders de Charlottetown, il montre un dossier d’un but et une passe en sept duels.

Les trois autres Néo-Brunswickois répertoriés, eux aussi considérés comme étant des espoirs de type C, sont les défenseurs gauchers Dyllan Gill (Riverview), des Huskies de Rouyn-Noranda, et Lane Hinkley (Moncton), du Titan, de même que l’arrière droitier Eli Barnett (Riverview), des Grizzlies de Victoria dans la BCHL, et dont les droits dans la LHJMQ appartiennent aux Remparts de Québec.

Seulement deux joueurs de la LHJMQ ont obtenu la cote A en tant qu’éventuels choix de premier tour, soit le défenseur droitier Tristan Luneau, des Olympiques, et le centre Nathan Gaucher, des Remparts.

Trois autres ont reçu la cote B (rondes 2 et 3). Il s’agit des défenseurs Vsevolod Komarov, des Remparts, et Maveric Lamoureux, des Voltigeurs de Drummondville, ainsi que l’ailier gauche Antonin Verreault, des Olympiques.

Parmi les 27 représentants de la LHJMQ qui ont obtenu la cote C, notons la présence du gardien Vincent Filion, du centre Jonas Taibel et des ailiers gauches Maxim Barbashev et Yoan Loshing, des Wildcats de Moncton.

«Je suis vraiment content, affirme Filion. La LNH, c’est un rêve pour moi depuis que je suis petit. Je rêve d’entendre mon nom au repêchage. Alors juste de voir mon nom dans cette liste, c’est incroyable. On m’a toujours dit que c’est difficile d’atteindre la LNH et qu’il y a seulement une minorité des joueurs qui s’y rendent.»

«En attendant, je reste concentré sur ma saison. C’est une bonne nouvelle d’être considéré, mais je ne dois pas trop y penser. Il reste beaucoup de parties avant la fin de la saison et c’est là-dessus que je dois me concentrer si je veux avoir du succès. J’y vais donc un jour à la fois», termine le portier des Wildcats.