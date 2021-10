Wildcats: Brooklyn Kalmikov a le nom et le talent d’une vedette!

Déjà que ses prénom et nom sortent de l’ordinaire, Brooklyn Kalmikov possède de plus un vécu que très peu de jeunes de son âge ont connu.

Né à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’un père russe et d’une mère québécoise, le nouveau joueur de 20 ans des Wildcats de Moncton a aussi passé du temps à Detroit, à Lafayette, à Hershey, à Houston, à Bridgeport, à Fraser, à Elmira, à Pensacola, à Twin City et à Morrisville aux États-Unis, à Nottingham et à Hull en Grande-Bretagne, à Ufa en Russie, à Renon et à Pontebba en Italie, ainsi qu’à Kharkiv en Ukraine.

Ce n’est qu’après tous ces changements de décor que l’habile hockeyeur s’est établi avec sa famille au Québec, plus précisément à Terrebonne.

Ces déménagements s’expliquent par le simple fait que son père, Konstantin Kalmikov était un hockeyeur professionnel. Il a même été repêché par les Maple Leafs de Toronto en troisième ronde (68e au total) du repêchage de 1996. Dans une carrière s’étendant de 1997 à 2012, le paternel a disputé plus de 800 matchs chez les professionnels sans toutefois disputer un seul match dans la LNH.

«Pour être honnête, je ne me rappelle pas de la plupart des endroits où j’ai vécu parce que j’étais un bébé. Ce que je peux dire c’est que j’ai eu une enfance mouvementée qui a été marquée par le hockey», révèle celui que le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau est allé chercher à Victoriaville en moyennant un choix de troisième tour en 2023.

S’il n’a pas hérité de la taille de son père Konstantin, un pan de mur de 6 pieds 4 pouces et 220 livres, Kalmikov possède tout de même un flair offensif qui devrait lui permettre d’évoluer à son tour chez les professionnels une fois son hockey junior terminé.

«L’un de mes objectifs pour cette saison est de convaincre une équipe de la LNH de m’offrir un contrat, dit-il. C’est ma dernière saison junior et donc ma dernière chance de me prouver. Évidemment, le hockey universitaire ou l’Europe sont aussi des options, mais pour l’instant je veux surtout me concentrer sur la saison en cours.»

Les débuts de Brooklyn Kalmikov ont été pour le moins spectaculaires dans l’uniforme des Wildcats, samedi, face au puissant Titan d’Acadie-Bathurst.

Non seulement il s’est inscrit à la marque, son cinquième de la jeune campagne, mais c’est également lui qui a réussi le but vainqueur en fusillade dans un gain de 4 à 3.

«C’est sûr que c’est plaisant de commencer comme ça avec une nouvelle équipe. J’aspire à être performant dans chaque partie. Je veux montrer l’exemple aux plus jeunes. J’ai 20 ans, j’ai gagné la coupe du Président la saison dernière et j’en suis à ma cinquième saison. Je sais comment ça fonctionne dans la ligue et c’est mon rôle de montrer l’exemple aux jeunes», mentionne l’ailier gauche de 6 pieds et 175 livres.

Réputé pour ses qualités offensives, le numéro 9 des Wildcats estime qu’il peut néanmoins aider l’équipe de plusieurs façons.

«Oui ma principale force est d’être en mesure de créer des choses à l’attaque, mais je peux aussi aider l’équipe en désavantage numérique, par exemple», soutient-il.

Malgré ses 75 buts et 66 passes en 213 parties en carrière dans la LHJMQ, il est toujours dans l’attente d’une première expérience professionnelle.

«J’ai reçu une invitation pour le camp des recrues des Maple Leafs à 18 ans, mais c’est tombé à l’eau en raison de la COVID-19», confie Kalmikov qui est représenté par l’agent Mathieu Curadeau, un ancien porte-couleurs du Titan.

Les Wildcats reprennent l’action samedi en rendant visite aux Sea Dogs de Saint-Jean. Dimanche, ils accueillent les Huskies de Rouyn-Noranda, formation pour laquelle évolue les Néo-Brunswickois Alex Arsenault, Dyllan Gill, Coen Strang et Jared Cosman.