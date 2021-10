Absence de spectateurs et sports interscolaires: le ministre fait volte-face

Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée.

Il y a 24 heures, le ministre de l’Éducation Dominic Cardy a envoyé un préavis à l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB) afin que celle-ci prévienne les écoles que les spectateurs n’étaient plus admis, à compter du vendredi 22 octobre, lors des activités sportives scolaires, peu importe qu’elles soient présentées à l’intérieur d’un bâtiment ou encore à l’extérieur.

Une décision qui n’a pas manqué de faire rager la population, particulièrement les parents des athlètes. Plusieurs s’expliquent mal pourquoi seulement le sport interscolaire est touché par cette annonce et pas les autres entités sportives tels que le hockey mineur, le hockey élite (universitaire, LHJMQ, LHM, moins de 18 ans), la ringuette, la natation, les sports de combat, etc.

Jeudi après-midi, face à la grogne populaire, le ministre Cardy a finalement décidé de reculer d’un bon pas.

«Les groupes parascolaires et les équipes sportives pour les élèves de 12 ans et plus pourront entrer et sortir des zones coupe-circuit pour jouer. Aucun spectateur ne sera autorisé à assister à un match dont l’une des équipes est d’une zone coupe-circuit. Ceci s’applique que le match soit disputé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de coupe-circuit», peut-on lire dans un communiqué expliquant les nouvelles directives.

Ce que ça veut dire, grosso modo, c’est que les athlètes dans les écoles peuvent continuer de pratiquer leur sport et que les spectateurs seront permis à l’exception des parties qui impliquent des équipes des zones de coupe-circuit. Les zones coupe-circuit sont les suivantes: zone 1 jusqu’à Sainte-Anne-de-Kent, inclusivement, au Nord, incluant Havelock dans la zone 2; la partie nord de la zone 3 jusqu’à Deerville et Florenceville-Bristol, inclusivement; et toute la zone 4 – région d’Edmundston -, incluant Menneval dans la zone 5, dont on vient d’ailleurs tout juste d’ajouter la région de Campbellton.

Discrimination

S’il salue les changements apportés dans les nouvelles directives, l’entraîneur-chef des Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud Gaétan LeBlanc, dont l’équipe fait partie de la zone 1, souligne néanmoins la discrimination imposée aux athlètes des sports scolaires.

«Ça fait du bien de voir que le ministre Cardy peut être flexible dans ses décisions. Ça prouve qu’il peut faire montre d’ouverture. Mais pour nous qui faisons partie de la zone 1, ces changements ne changent absolument rien. Et ce qui se passe actuellement est incompréhensible et discriminatoire», révèle Gaétan LeBlanc.

«Je suis conscient que nous sommes en pleine pandémie et que nous ne sommes pas sortis du bois. Il n’y a d’ailleurs personne qui souhaite que la situation empire, ou qui conteste que nous devons nous présenter dans un lieu public comme un aréna avec une preuve de vaccination et des papiers d’identité. Mais pourquoi seulement pénaliser le sport scolaire?»

«On essaye de dire aux jeunes à quel point c’est important d’avoir confiance envers l’autorité, mais là l’autorité prend une décision qui bouleverse leur vie. Et ça bouleverse aussi les parents. C’est une injustice. J’espère encore qu’ils vont réfléchir comme il faut et se rétracter. J’ai confiance qu’ils vont le faire. Je ne peux croire qu’ils ne vont pas réaliser qu’ils sont dans l’erreur», ajoute Gaétan LeBlanc.

Un diachylon

Pour sa part, s’il se dit heureux des changements apportés, l’entraîneur-chef des Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, Léonce David, estime que le problème demeure entier.

«Oui ça règle des choses, mais ça ne reste qu’un diachylon sur une coupure qui continue de saigner, image-t-il. Le problème demeure entier si par exemple nos jeunes vont jouer à Edmundston. Les parents n’auront pas le droit d’aller les voir jouer.»

«Actuellement, le parent d’un jeune qui joue pour les Patriotes de LJR, par exemple, pourrait venir à Caraquet voir un match de deux équipes qui ne sont pas une zone coupe-circuit, mais il ne pourrait pas voir son propre fils jouer. Ça ne fait tellement pas de sens. Ça me semble être deux poids deux mesures. Après tout, tous nos joueurs sont vaccinés, les entraîneurs et les parents aussi. Alors il était où le problème? Pourquoi c’est OK pour un (hockey junior, hockey mineur, etc) et pas pour nous?», questionne Léonce David.

«C’est incroyable le stress qu’ils font vivre aux jeunes et aux parents», signale de son côté la gérante de l’équipe de hockey masculin des Vikings de l’École Marie-Esther, Gaëtanne Beaudin-Roussel.

«Après tous les efforts que les familles impliquées ont fait dans les derniers mois, j’ai d’abord été abasourdi d’apprendre le contenu des premières directives. J’ai le parent d’un jeune dans notre équipe qui ne voulait pas se faire vacciner qui a finalement décidé de le faire pour aller l’encourager. Sans les changements apportés, j’étais dans l’obligation de lui dire qu’il ne pouvait finalement pas voir son fils jouer. Cette personne avait pourtant fait l’effort de respecter les demandes de la Santé publique», mentionne-t-elle.

Isabelle Thériault s’en mêle

La députée de la circonscription de Caraquet Isabelle Thériault a critiqué le ministre de l’Éducation Dominic Cardy, peu de temps avant que ce dernier ne fasse des changements dans ses directives, jeudi.

«Injuste! Je suis absolument en faveur de mesures de protection contre la COVID, mais la décision suivante ne fait aucun sens: «Le gouvernement a annoncé qu’à partir de demain vendredi 22 octobre, les spectateurs ne seront plus admis aux parties de sports interscolaires».

Mais pourtant, c’est permis ailleurs! Si je prends l’exemple du hockey, en respectant les directives de la santé publique: on peut continuer à aller voir nos enfants jouer au hockey mineur, on peut assister aux matchs du Titan d’Acadie-Bathurst, mais on ne peut pas aller voir les Acadiens de la PLM jouer demain (vendredi) contre les Vikings de Shippagan. Mais voyons donc! On pénalise carrément les sports scolaires!

Bien d’accord que ça prend des mesures et de la prudence, mais soyons équitables. Je demande au ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, de revenir sur sa décision impulsive et irréfléchie», a-t-elle écrit sur sa plateforme Facebook.

Lors du point de presse quotidien du gouvernement, vendredi après-midi, après que le gouvernement ait fait marche-arrière au sujet des certaines directives concernant le sport interscolaire, un journaliste de Radio-Canada a demandé au premier ministre Blaine Higgs de lui expliquer pourquoi la population vaccinée peut aller voir toutes les activités sportives à l’exception des sports scolaires.

Malgré cette question pourtant limpide et dans laquelle le journaliste avait pris soin de tout mettre dans son contexte, le premier ministre Higgs a évité le tout en déclarant que des précisions ont été apportées sur les directives annoncées mercredi.

«Vous avez raison, il y avait deux poids deux mesures pour les activités à l’intérieur des écoles et à l’extérieur des écoles. Ce que nous allons faire, c’est que nous allons envoyer des renseignements afin que ce soit clair. Notre objectif est d’harmoniser ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. Ce sera corrigé. Nous allons vous envoyer la mise à jour pour clarifier les choses. Récemment, nous avons décidé qu’il devait y avoir un protocole sur les activités à l’intérieur et à l’extérieur des écoles», a répondu M. Higgs.

Comme il n’avait vraiment pas répondu à la question, le journaliste a demandé si le sport civil allait être soumis aux mêmes règles. On lui a aussitôt fait savoir que le premier ministre venait de répondre à la question.

Un journaliste de Brunswick News a quant à lui tenté de savoir si les directives proviennent du ministère de l’Éducation ou de Santé publique. Là encore, le premier ministre n’a pas été mesure de lui répondre correctement.

Cette histoire ressemble drôlement à une belle patate chaude.