Sports scolaires: volte-face complète du gouvernement

Après avoir quelque peu reculé jeudi, le gouvernement provincial a finalement réalisé une volte-face complète concernant ses «nouvelles» directives vis-à-vis des sports scolaires et de la COVID-19. Ceux-ci ont maintenant droit aux mêmes règlements que le sport civil.

Dans un communiqué, il est annoncé qu’à compter de vendredi, les équipes sportives et les groupes parascolaires seront autorisés à se déplacer au Nouveau-Brunswick, y compris à destination et en provenance des communautés où la mesure coupe-circuit est en vigueur.

De plus, les élèves âgés de moins de 12 ans vivant dans ces communautés pourront reprendre la pratique de sports scolaires et leurs activités parascolaires, en respectant les lignes directrices pour des écoles saines et sécuritaires. Toutes ces activités demeureront soumises aux directives inscrites dans l’arrêté obligatoire.

Toujours selon le communiqué, les spectateurs seront autorisés à assister à des événements liés à l’école qui ont lieu à l’extérieur des établissements scolaires s’ils présentent une preuve attestant qu’ils ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et s’ils respectent les exigences liées au port du masque et à la distanciation physique.

Enfin, à compter du vendredi 29 octobre, les spectateurs seront autorisés à assister à des événements sportifs et à des activités parascolaires à l’intérieur des écoles, pourvu qu’ils respectent les règles liées au port du masque et à la distanciation physique, ainsi que toute autre exigence opérationnelle établie par les écoles ou les districts scolaires.

En d’autres mots, les sports scolaires se retrouvent avec les mêmes règles que la LHJMQ, LHM, le hockey universitaire, le hockey mineur, la natation, les sports de combat, etc.

Pour l’entraîneur-chef des équipes masculine et féminine des Vikings de l’École Marie-Esther, Dave Brown, on parle ici d’un beau cafouillage inutile qui aurait pu être facilement évité et qui fait paraître bien mal le gouvernement.

«Quand tu te tournes de bord comme sur un 10 cennes en 48 heures, ça prouve qu’il n’y avait aucune logique dans ce que nous venons de vivre lors des derniers jours. Ils ont pris des décisions irréfléchies qui n’avaient rien de scientifique», affirme-t-il.

«Le gouvernement a placé une pression inutile à la fois sur les écoles, les parents, les jeunes et les organisations sportives interscolaires. Pendant les deux dernières journées, tout ce que nous avons fait c’est de tenter de trouver une façon pour arriver à faire nos frais. Nous étions en train de nous diriger vers des pertes financières énormes», révèle le pilote des Vikings.

«Où était la logique de permettre de possibles salles comble pour un match des Tigres de Campbellton et des Timberwolves de Miramichi, puis un autre entre le Titan d’Acadie-Bathurst et les Wildcats de Moncton et que le même soir une partie entre Roland-Pépin et l’ÉSN ne permet à personne d’entrer dans l’aréna. Pourtant, il y a des jeunes de ces trois parties qui se retrouvent le jour dans la même école et la même classe», donne-t-il comme exemple pour expliquer l’incongruité des directives annoncées par le ministre de l’Éducation Dominic Cardy, mercredi.

«Ce que je retiens surtout de ces deux dernières journées, c’est que les gens vaccinés se sont levés pour dire au gouvernement qu’ils en avaient assez de se faire punir même s’ils suivent toutes les règles de la Santé publique», ajoute Dave Brown.