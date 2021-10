Gros week-end de lutte au N.-B. en novembre

C’est tout un week-end de lutte que propose la North Pro, les 12 et 13 novembre, avec la présentation de galas majeurs au Carrefour de la Mer de Caraquet et au Théâtre Capitol de Moncton.

Pour le propriétaire et promoteur de la North Pro, Éric Doucet, alias Markus Burke, cette fin de semaine sera d’autant plus spéciale qu’il y livrera ce qui devrait être ses deux derniers combats en carrière.

«C’est ma tournée d’adieu et je vais affronter Marko Estrada les deux soirs», révèle le lutteur originaire de Campbellton qui se concentrera par la suite sur la promotion de son organisation.

Juste pour le premier soir à Caraquet, pas moins de huit combats sont proposés aux amateurs dont la finale entre Burke et Estrada.

L’ancienne vedette de la WWE Santino Marella sera également de la partie face au Néo-Écossais Lil’ Blay, en plus d’un combat à quatre entre le Montréalais The Reaper Mike Marston, l’Anglais AD Hutchinson, le Québécois Yan Pyke et le Terre-Neuvien Moondog Dylan Davis.

Les champions en équipe Justin Newhook et Matt Connors du duo Sabotage mettront pour leur part leurs ceintures en jeu.

Parmi les autres lutteurs qui seront présents à Caraquet, on note Hardcore Channing Decker et Fracture.

Éric Doucet souligne qu’une vedette mexicaine Herodes, qui sera accompagnée d’un garde-du-corps de 7 pieds et plus de 300 livres, sera également présente.

«Il va y avoir plusieurs autres surprises, promet Doucet. Nous voulons remplir le Carrefour de la Mer. Notre objectif est de faire en sorte que Caraquet fasse partie de notre réseau de tournée. Nous aimerions venir à Caraquet de trois à quatre fois par an.»

Doucet se dit confiant de voir le public se déplacer en grand nombre à Caraquet. La présence de Marko Estrada, une vedette locale originaire de Le Goulet, devrait aider. Notons que le Carrefour de la Mer peut contenir de 700 à 800 spectateurs.

Le lendemain, au Théâtre Capitol de Moncton, la North Pro propose rien de moins que sa plus grosse carte de l’année. Le gala est d’ailleurs surnommé «Massacre au Capitol».

«Ce qu’il y a d’intéressant pour les amateurs, c’est qu’il y a des choses qui vont arriver à Caraquet et qui ne connaîtront probablement leur dénouement que samedi au Capitol, indique Éric Doucet. Le gala du 13 novembre sera assurément notre plus gros show de l’année.»

Évidemment, les règles de la Santé publique devront être respectées et les spectateurs devront aussi présenter une preuve de vaccination.