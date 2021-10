Le fondeur paralympique Louis Fortin devient immortel

Le fondeur paralympique Louis Fortin de Shippagan a été élevé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Après avoir été repoussée à cause de la pandémie, les nouveaux immortels ont finalement eu droit à leur cérémonie d’intronisation samedi soir.

Amputé d’un bras à l’âge de 14 ans alors qu’il combattait un cancer des os, ce n’est qu’à l’âge de 31 ans que Louis Fortin s’engage dans sa discipline. D’abord seul, il s’entraîne jusqu’à aller représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada en 2011, où il récolte deux médailles d’argent. Il a aussi participé à sa première Coupe du monde en 2012, qui lui a permis d’obtenir une place avec l’équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Sochi, en 2014. Aux Jeux du Canada de Prince George en 2015, il en remet avec deux médailles d’or et une d’argent.

Samedi, Louis Fortin a été intronisé en compagnie d’une belle brochette d’athlètes: Joyce King de Lower Hainesville (tir au poignet), Pauline Lordon de Miramichi (basketball), Gardiner MacDougall de Bédèque (entraîneur hockey UNB, absent puisque les Reds étaient sur la route ce soir-là), Kathy Meagher première directrice du Temple et l’équipe de curling de Wayne Tallon de Fredericton.

«Je suis vraiment reconnaissant d’être intronisé au Temple de la renommée sportive. C’est avec fierté et surtout humilité que j’accepte cette nomination», dit d’emblée M. Fortin, après avoir dévoilé le tableau qui le représente dorénavant sur place.

«Avoir été nommé et choisi cette année est un honneur. D’autant plus que les valeurs fondamentales promues par le Temple sont les mêmes valeurs qui ont guidé mon parcours athlétique. J’ai toujours été poussé par l’excellence, pas juste pour mes succès personnels, mais pour ouvrir la voie à d’autres athlètes qui aspirent aux sports élites, même si nous provenons d’une petite province. Soit le meilleur de toi-même pour inspirer les autres à faire de même», philosophe l’athlète qui a fait carrière dans l’enseignement dans la région de Fredericton.

Louis Fortin raconte avoir vécu une gamme d’émotions grâce à son aventure dans le ski, allant de la frustration causée par les douleurs des blessures causées par le surentraînement, jusqu’aux plaisirs de ces innombrables rencontres et histoires d’amitié.

Soutien familial

L’athlète a tenu à souligner la contribution de sa famille, avant de remercier les nombreux entraîneurs et intervenants qui ont parsemé sa route.

«Je suis spécialement reconnaissant envers les personnes extraordinaires qui m’ont soutenu et qui sont la raison de ma présence ici devant vous. Je dois d’abord remercier ma femme Sylvette. Merci d’avoir porté le flambeau familial pendant mes absences, et d’avoir été mon supporteur, mon manager, mon chef cuisinier et une partenaire extraordinaire à travers notre évolution. Merci à mes deux enfants Mars et Damien d’avoir vécu cette aventure avec moi, en adoptant le ski, en adoptant une vie active, en étant des supporteurs inconditionnels et en gardant toujours les yeux pleins d’émerveillement.»

Le temps de redonner

Selon l’intronisé, ceci risque d’être un moment charnière pour sa carrière.

«Comme l’un de mes bons amis me faisait gentiment remarquer, “tu n’es pas un peu jeune pour être mis sur une étagère dans un musée?” Je me suis posé la question s’il n’était pas trop tôt, et j’ai douté pendant un certain temps. Mais je crois que le comité de sélection savait qu’il était temps pour moi de passer à la prochaine étape.»

«Comme la voie est maintenant tracée, c’est le temps de rejoindre tous ces entraîneurs et supporteurs pour guider la prochaine génération d’athlètes du Nouveau-Brunswick.»

Et déjà, il a des conseils à prodiguer.

«Je veux transmettre un message aux jeunes athlètes: Il faut foncer, ne pas avoir peur des échecs et apprendre de ces défis. Surtout,

il faut rêver.»