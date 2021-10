Volleyball: nouvelle équipe, nouveaux espoirs chez les Aigles Bleues

Après une pause pandémique qui a suivi une saison difficile, l’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton approche cette nouvelle saison avec beaucoup d’enthousiasme. La nouvelle entraîneuse, Joline Richard, a pris les rênes de l’équipe au printemps, après le départ de Monette Boudreau-Carroll.

Sur papier, le calendrier préparatoire semble avoir été difficile, mais c’est sans compter que c’est une nouvelle équipe qui a remis les compteurs à zéro.

«Ça super bien été en matchs présaison. C’est sûr qu’il fallait apprendre à se connaître. Il y a quand même beaucoup de nouveaux visages avec nous, dont moi comme nouvelle entraîneuse. On a réussi à développer notre chimie d’équipe. On a beaucoup appris et on continue de monter la pente. Je sens vraiment que ça va bien aller cette année.»

Cinq Acadiennes ont rejoint la troupe depuis l’arrivée de la nouvelle entraîneuse, elle-même ancienne capitaine du Bleu et Or. Il s’agit de Jasmine Allain de Richibucto, Kyana Sivret et Émilie-Anne Chiasson de Rivière-à-la-Truite, Anne Paquette de Baie-Sainte-Anne et Charlie Benoit de Bathurst.

Des leaders

Interrogée à savoir qui se démarque le plus dans son groupe, Joline Richard se rabat tout de suite sur ses joueuses d’expérience.

«Les vétéranes sont les leaders du groupe. Elles ont beaucoup d’expérience sur le terrain. On a Cassidy Martin notre passeuse qui démontre beaucoup de leadership. Y’a aussi Joanie Arsenault, Télia Gaudet et Ivana Urquart qui montrent aux autres comment ça se passe!»

Que vise-t-elle comme rang au classement à la fin février? Mme Richard préfère ne pas s’avancer puisqu’il est encore tôt pour avoir un portrait clair des forces en présence.

«On prend ça une partie à la fois. On est une nouvelle équipe et je viens d’entrer en fonction. C’est sûr qu’on veut juste monter (dans le classement). On a vraiment une bonne chimie d’équipe, une belle gang.»

Les Aigles Bleues (4-16) ont terminé au 5e rang en 2019-2020, avec huit points au classement, devant l’Université Memorial (0-20) qui était restée sans victoire. L’Université Dalhousie (19-1) avait alors dominé le circuit et gagné le championnat.

«L’année de pause a beaucoup ébranlé la ligue. Les équipes sont toutes fortes. On est pas mal toutes à niveau. Reste à déterminer qui va se démarquer cette année. L’équipe qui va “cliquer” le plus vite va avoir le plus de succès. Mais c’est très compétitif alors c’est très difficile de savoir qui va dominer.»

Les Aigles Bleues amorcent leur long calendrier samedi contre Acadia et joueront leur premier match à domicile au Ceps dimanche après-midi à 14h. Ce sera d’ailleurs le seul match dans leur nid avant les Fêtes. Le public peut assister à la rencontre à condition de montrer une preuve vaccinale à l’entrée.

La saison s’étirera jusqu’à la fin février. Les quatre meilleures équipes d’entre l’U de M, Saint Mary’s, Dalhousie, Acadia, UNB et Memorial mériteront une place dans les séries d’après-saison.

«On a une jeune équipe et on a beaucoup de potentiel. J’ai très hâte de voir comment ça va aller» conclut la nouvelle nouvelle entraîneuse, visiblement fébrile pour le début de la nouvelle saison.