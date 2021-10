Au tour d’un autre défenseur acadien de faire saliver les recruteurs

Depuis l’arrivée du nouveau millénaire, les Flyers de Moncton sont l’une des organisations qui ont réussi à développer le plus de défenseurs de premier plan pour la LHJMQ. Il n’y a qu’à citer les noms de James Sanford, Pierre Durepos, Philippe Myers et Lukas Cormier pour avoir une bonne idée de la valeur de l’équipe aux yeux des recruteurs.

Vous pouvez ajouter à ce groupe les Daniel LeBlanc, Justin Vienneau, Jules Melanson, Sawyer Hannay et Trey Lewis.

C’est sans oublier Jonathan Desrosiers et Matteo Mann, des Saguenéens de Chicoutimi, Coen Strang et Dyllan Gill, des Huskies de Rouyn-Noranda, et Dylan Mackinnon, des Mooseheads de Halifax, qui, à l’instar de Lukas Cormier, avec les Islanders de Charlottetown, évoluent tous en ce moment dans le circuit Courteau.

Et d’ici peu, Jack Martin (Halifax) et Jean-Philip Boudreau (Québec) pourraient les rejoindre.

En fin de semaine, les recruteurs de la LHJMQ auront par ailleurs à l’œil les deux prochains surdoués des Flyers, Spencer Gill (le frère de Dyllan) et Jérémie Richard.

Ce dernier, un Acadien de Lewisville, domine présentement tous les défenseurs de la Ligue des moins de 18 ans avec une récolte de 11 points (4-7) en 10 parties.

Bien que blanchi de la feuille de pointage lors de ses trois derniers duels, l’arrière gaucher de 6 pieds et 175 livres est toujours en bonne position pour atteindre le plateau des 40 points. Il s’agit d’un nombre que seulement trois autres défenseurs dans l’histoire du circuit, tous d’anciens Flyers, ont réussi au cours des 25 dernières années, soit Lukas Cormier, Kyle Beckwith et Pierre Durepos.

«C’est excitant, s’exclame Richard. Il reste cependant encore beaucoup de matchs. Je vais juste continuer de travailler fort. Cela dit, les points viennent en deuxième position dans mes valeurs. Moi, je suis surtout content quand mon équipe va bien.»

Jérémie Richard, des Flyers de Moncton. – Gracieuseté: Normand Léger

Richard compose justement un duo avec Spencer Gill (2-8=10) chez les Flyers. C’est quand même étrange que les deux meilleurs producteurs de points chez les défenseurs évoluent ensemble.

«Nous formons un bon duo, confie le numéro 3 des Flyers. Même si nous sommes deux défenseurs offensifs, ça fonctionne bien. Je crois que c’est parce que nous nous débrouillons également bien dans en zone défensive.»

En raison de la présence de plusieurs vétérans de haut niveau, tels Luke Patterson, Philippe Collette, Preston Lounsbury, Jack Martin, Jean-Philip Boudreau, Xavier Farrah et Samuel LeBlanc, entre autres, les Flyers ont comme principal objectif de se rendre jusqu’au Championnat canadien (Coupe Telus).

«C’est sûr qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, mais notre but est de gagner la coupe Telus et nous croyons avoir les éléments pour y arriver», estime Jérémie Richard.

Outre son flair offensif, les principales qualités de Richard sont son coup de patin, son lancer et sa volonté à s’améliorer. Il aime également déjà bloquer des tirs, un art que les recruteurs apprécient beaucoup chez un défenseur.

«J’aimerais être choisi dans les deux premières rondes au repêchage de la LHJMQ. Je sais que ça ne sera pas facile et qu’il faudra que je fasse beaucoup de sacrifices. Mais je suis prêt à faire les efforts», dit-il.

«Je suis fier de mon début de saison, mais je crois que je peux encore mieux jouer. Ça ne veut pas nécessairement dire que je peux faire plus de points, mais je peux jouer avec plus de constance», termine celui qui espère suivre les traces de Philippe Myers et Lukas Cormier.

Sous les yeux d’une quarantaine de dépisteurs

Le directeur général du Moose du Nord, Hollis Chamberlain, est d’avis que la vitrine proposée en fin de semaine au Centre régional K.-C.-Irving est l’une des meilleures décisions des dernières années pour le Circuit des moins de 18 ans.

Chamberlain estime que de 30 à 40 recruteurs de différents circuits juniors devraient se présenter à Bathurst ce week-end (voir calendrier dans la page de statistiques).

«Ce n’est pas un tournoi comme le Monctonian ou encore le Ice Jam, mais ça y ressemble», dit-il.

«Cette vitrine et celle qui est prévue en février à Fredericton ont été ajoutées pour les recruteurs. Je dirais même qu’une telle vitrine est aussi bonne qu’un tournoi parce que les recruteurs vont pouvoir se concentrer sur un seul match à la fois. Au Monctonian, les recruteurs ont toujours le choix en quatre parties en même temps», indique Chamberlain.

«Et pour les amateurs de hockey, c’est aussi une belle occasion pour eux de voir les vedettes de demain de la LHJMQ», révèle-t-il.

«Cette vitrine va non seulement être bonne pour les jeunes qui auront la chance de se faire voir par les recruteurs, mais ce sera également bon pour la région. Ces équipes vont passer au moins une nuit ici et ça implique donc les hôtels et les restaurants», ajoute Hollis Chamberlain.

Outre Niko Boudreau et Izach Poirier, Simon Duguay, Logan Mallaley, Marco LeBlanc, Anthony Savoie, Anthony Gaudet et Tristan Godbout pourraient aussi capter l’attention des recruteurs dans le camp du Moose.

Joueurs travaillants recherchés

Luc Caissie sera l’un des nombreux recruteurs qui se présenteront à Bathurst ce week-end pour épier les jeunes hockeyeurs de la Ligue des moins de 18 ans. Le rabatteur de talents des Huskies de Rouyn-Noranda voit d’ailleurs d’un très bon œil ces vitrines mises à leur disposition.

«C’est beaucoup plus facile pour nous de travailler ainsi. C’est encore mieux que pendant un tournoi, où plusieurs parties sont disputées à la fois. Nous n’avons pas à courir partout. Nous pouvons nous concentrer sur un seul match à la fois. Le circuit de la Nouvelle-Écosse fait aussi la même chose», révèle Luc Caissie.

Les Huskies sont par ailleurs l’une des formations du Québec qui accordent le plus d’attention aux hockeyeurs des provinces Maritimes. Bon an, mal an, et cela depuis plusieurs années, la formation de l’Abitibi aime bien sélectionner ici.

Depuis 2010, c’est près d’une trentaine de joueurs des Maritimes que les Huskies ont repêché et ça ne comprend pas les gars obtenus via une transaction, ou encore ceux qui sont parvenus à se tailler une place à la suite d’une invitation.

Rien que cette saison, ils sont sept dans l’alignement de l’équipe, dont quatre du Nouveau-Brunswick (Alex Arsenault, Dyllan Gill, Coen Strang et Jared Cosman).

«Je crois que ça adonne juste comme ça, répond modestement Caissie. Il va arriver des années où nous en aurons moins. J’ose croire que les équipes repêchent toujours le meilleur joueur disponible quand vient son tour de parler. Que le joueur soit originaire de Paquetville ou encore de Québec, c’est le talent qui devrait toujours primé.»

«Nous, chez les Huskies, nous avons été choyés dans les dernières années», ajoute Luc Caissie.

«En fin de semaine, j’espère voir des jeunes qui vont sauter sur la glace avec l’idée de saisir leur chance. En fait, les jeunes devraient disputer tous les matchs avec cette idée en tête. Chaque recruteur a sa façon de faire, mais ce que nous voulons tous voir c’est un jeune qui travaille, qui possède une bonne attitude, qui veut s’améliorer et qui a du plaisir à jouer», confie le recruteur.