Football des écoles secondaires: une Coupe Évangéline qui s’annonce relevée

Les entraîneurs des Olympiens de l’école L’Odysée de Moncton (5-0) et des Castors de l’École Sainte-Anne de Fredericton (4-1) promettent un match relevé à la tombée du rideau sur la saison 2021 au football scolaire AA du N.-B. En plus de la Coupe Évangéline, c’est aussi la première place au classement qui est en jeu, pour entamer les séries en position de force.

Du côté de la capitale provinciale, l’entraîneur-chef des Castors, Steve Dridelle, cherche toujours à peaufiner le jeu de sa troupe.

«La saison va bien. On est content, mais on n’est pas encore satisfait. Il y a encore du travail à faire et des matchs à compléter. À part nos finissants de retour avec nous (6), c’est une équipe encore jeune. On cherche encore des façons de gagner.»

«On se prépare comme si c’était une partie de série. La coupe Évangéline, c’est bien beau, mais l’occasion de terminer en première place nous intéresse beaucoup plus. On veut aussi notre revanche pour les deux défaites de 2019 contre L’Odyssé. C’est la seule équipe qu’on a pas encore battue dans notre courte existence.»

Cette saison, les Castors misent surtout sur le jeu au sol, avec un quart-arrière qui n’avait jamais évolué à cette position.

«On mise beaucoup sur nos porteurs de ballon qui sont très forts. Henry Masson et Zachary Thériault sont des bêtes, ils sont tellement forts. Henry joue aussi sur la ligne défensive comme Zachary qui joue comme secondeur.»

«Il faut prendre avantage de ce qu’on a. On a plusieurs joueurs sur la ligne offensive, comme Nico Seamans et Sam Williams qui sont aussi forts et rapides.»

Les Olympiens sur leurs gardes

Du côté de Moncton, le coentraîneur de l’Odyssée, Alex Mercier (qui partage la tâche avec Marcel Doiron), reconnaît que le rendez-vous de cette fin de semaine sera relevé.

«C’est une équipe bien dirigée et ils ont de bons joueurs. C’est seulement la deuxième coupe Évangéline, mais ça augmente la volonté de gagner des joueurs avec un trophée comme ça à l’enjeu! Ça va être une partie physique. Ça va vraiment être une bonne édition de la coupe Évangéline.»

Contrairement aux Castors, les Olympiens peuvent compter sur plusieurs vétérans ce qui permet une attaque équilibrée dans les airs comme au sol.

«On a des vétérans comme porteurs de ballon, sur la ligne offensive, des receveurs… Des gars comme Jonathan Thériault, Mathieu Thebeau et Luc St-Coeur sont des 12e années sur qui on peut vraiment compter. C’est la même chose en défensive, avec des gars qui savent ce que ça prend pour gagner un championnat. Ils apportent cette volonté supplémentaire qui sert d’exemple aux plus jeunes.»

L’attaque est autrement centrée sur Jeremy Hayes, un quart-arrière de 10e année sur qui Mercier compte beaucoup pour les prochaines saisons.

Les Olympiens approchent cependant les séries avec précaution.

«On va prendre ça une partie à la fois. Peu importe le sport, tout peut arriver en séries.»

Les Matadors dans les séries

De leur côté, les Matadors de l’école Mathieu-Martin (3-3) ont terminé leur saison le week-end dernier sur une note positive avec une victoire sur les Highlanders du Bernice-MacNaughton High School, 35 à 20. S’il y avait peu d’attentes en début de saison, l’équipe de Dieppe a terminé la saison avec une fiche de ,500 se méritant du coup une place dans les séries, rien de moins!

L’entraîneur-chef du Bleu et Or de Dieppe, Philippe Long, n’est pas peu fier du travail de sa troupe jusqu’à maintenant.

«On était pas mal jeunes en début de saison, mais c’est de bons jeunes! Ils ont vraiment mis l’effort pour s’améliorer et la chimie a pris. Ils étaient prêts à travailler et à apprendre et on a pu appliquer ça dans nos matchs. Ça nous a permis de nous mériter une fiche de ,500 et de se qualifier dans les finales.»

Tous ces nouveaux jeunes apportent aussi des talents particuliers pour faire évoluer l’équipe.

«Dans les dernières années, notre force était la défensive. Avec les nouveaux joueurs, notre jeu au sol se relève grâce à la vitesse des plus jeunes qui peuvent se démarquer. Faire quelques jeux de plus fait une grosse différence. On a maintenant une équipe mieux équilibrée», explique Philippe Long.

«Une des plus belles surprises de l’équipe est Cédric McLaughlin (Équipe NB M16). C’est un jeune de 10e année très rapide et il a beaucoup de potentiel. Je crois qu’il a déjà sept touchés au sol cette saison», souligne l’entraîneur.

Les Matadors connaîtront leur adversaire de demi-finale à la suite des matchs du week-end.