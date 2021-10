Rugby: un premier titre provincial en 53 ans pour Moncton

Cinquante-trois ans. Voilà le temps qu’il aura fallu à l’organisation du Black Tide de Moncton pour remporter un premier championnat provincial senior de rugby masculin. La conquête de la coupe McNair est un grand moment que les porte-couleurs de l’équipe espèrent maintenant auréolé d’un titre des Maritimes, samedi, face au RFC de Charlottetown.

Pour tout dire, l’année 2021 aura été une année de premières pour le Black Tide puisqu’il a également terminé au premier rang du calendrier régulier grâce à un dossier de huit victoires et une défaite.

Leur seul revers, par un seul point (29 à 30), a justement été encaissé devant les Loyalists de Fredericton, ceux-là même qu’ils ont défait en finale par la marque de 22 à 17, samedi dernier.

«Nous étions là pour gagner cette année, affirme avec bonne humeur l’entraîneur adjoint Yves Pellerin. C’est quand même spécial parce que la ligue a surtout été dominée par les Loyalists au cours des 20 dernières années. Notre but est maintenant de gagner le titre des Maritimes et nous savons que nous pouvons battre Charlottetown. Par contre, ça devrait être un match serré. Les deux équipes sont trop bonnes pour assister à un festival de points. Je m’attends à un pointage bas avec une différence d’environ 10 points.»

«L’important sera de jumeler la force de nos avants avec ceux de l’autre côté. Ils sont plus costauds, certes, mais nous sommes définitivement plus rapides. Nos gars sont de meilleurs athlètes. Et en défensive, notre groupe est meilleur», confie Pellerin.

Fait à souligner, trois francophones font partie du Black Tide. Il s’agit des Dieppois Sandor Cselenyi (lire encadré) et Simon Delattre, ainsi que Mitchell Caissie, de Moncton.

Cody Glasner a mené son équipe vers la victoire lors de la finale provinciale contre les Loyalists de Fredericton. – Gracieuseté: Jason Bowie.

«Simon est l’un sinon notre meilleur joueur, estime Yves Pellerin. En tant que huitième homme, il s’impose par son Q.I. sur la surface de jeu, son physique et ses qualités athlétiques. Tu vois tout de suite qu’il a joué un bon niveau de jeu en France. Il a un pedigree avancé en rugby. Chaque fois qu’il est sur le terrain, Simon veut être le meilleur.»

Le talonneur et capitaine Stu Cosman, de Cocagne, de même que l’ailier Josh Davies, de Moncton, sont les deux autres grands leaders en compagnie de Delattre.

Cosman et Davies sont deux costauds qui imposent leur loi sur le terrain. Cosman, une force de la nature de 51 ans, fait 6 pieds 2 pouces et 240 livres. Imaginez, le bonhomme évoluait déjà dans le rugby senior avant même la naissance de plusieurs joueurs dans la ligue.

Davies, lui, est encore plus impressionnant sur le plan physique avec ses 6 pieds 3 pouces et 260 livres.

Bref, ce n’est pas rien de voir ces deux mastodontes se déplacer aussi rapidement.

Le match de samedi débute à 15h30 sur le terrain de jeu de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

En bref… Les autres membres de l’alignement régulier du Black Tide sont Cody Glasner, Benjamin Less et Jack McBeath, de Moncton, Jesse McKay, Ian Morrison et Will Taylor, de Riverview, Luc Pearson, de Rogersville, Matt Heaton, d’Irishtown, Edward Mahar, de Pennfield, et Scot Fram, de McQuade… L’entraîneur-chef est Damian Murphy, alors que Scott Yvonne cumule les fonctions de président… Le Black Tide joue ses matchs locaux au CN Sportplexe… La formation de Charlottetown a récemment remporté le championnat de la Ligue regroupant les équipes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse… Les deux autres clubs du Circuit néo-brunswickois sont les Trojans de Saint-Jean et les Revers de Belleisle… Le Nouveau-Brunswick compte un athlète au sein de l’équipe nationale, soit Cole Keith, de Sussex… Depuis 1999, les Loyalists de Fredericton ont remporté tous les championnats provinciaux (Coupe McNair) sauf en 2003 et 2012 par les Trojans et bien sûr le Black Tide en 2021…

Sandor Cselenyi a offert deux essais au Black Tide de Moncton lors de la finale provinciale contre les Loyalists de Fredericton. – Gracieuseté Jason Bowie

«Nous avons encore un gros appétit»

À 5 pieds 11 pouces et 170 livres, Sandor Cselenyi ne possède pas le gabarit qu’on s’imagine d’un rugbyman. Il dit compenser par sa grande vitesse. Samedi, le Dieppois âgé de 23 ans sera l’un des joueurs à surveiller dans le match qui opposera le Black Tide de Moncton au RFC de Charlottetown pour le titre senior A des Maritimes.

Quand on lui demande ce qui a fait en sorte que le Black Tide se retrouve aujourd’hui au sommet du rugby néo-brunswickois, Cselenyi croit qu’un meilleur recrutement et l’arrivée d’un entraîneur de grande qualité en Damian Murphy y sont pour beaucoup.

Selon lui, c’était la petite poussée dont le Black Tide avait besoin pour passer au prochain niveau.

«Ça et aussi le fait que nous étions une très jeune équipe avant la pandémie. Les gars ont depuis gagné de l’expérience. Nous sommes maintenant au même niveau que Fredericton et Saint-Jean», confie-t-il.

«Cela dit, personne ne nous voyait connaître une telle saison, pas même nos partisans. Pour notre part, nous avons commencé à y croire quand nous avons battu Fredericton lors de leur première visite à la maison. Il y a vraiment une belle parité qui est en train de s’installer dans la ligue», mentionne-t-il.

Maintenant qu’ils ont remporté le championnat de la saison régulière et la coupe McNair, le Black Tide a-t-il toujours soif de victoire? Parviendra-t-il à vaincre Charlottetown, samedi.

«Nous avons encore un gros appétit, soutient Cselenyi, qui vient de compléter sa quatrième saison dans l’organisation du Black Tide. Nous sommes loin d’être rassasiés. Il n’y a aucune raison pourquoi nous ne pourrions pas gagner la finale des Maritimes. Nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver.»

Sandor Cselenyi a découvert le rugby en rendant visite à ses grands-parents en Afrique du Sud. Le rugby y est considéré comme le sport national.

«J’ai été voir un match et j’ai eu la piqûre. À la même époque, j’étais en 12e année à l’école L’Odyssée de Moncton et l’entraîneur de l’équipe de rugby Yves Pellerin m’a encouragé à rejoindre le club», raconte le rapide numéro 14.