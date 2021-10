Soccer universitaire: c’est l’heure de vérité pour les Aigles Bleus

Les équipes de soccer des Aigles Bleu.e.s de l’Université de Moncton entament leur dernière fin de semaine d’activité dans le circuit du Sport universitaire atlantique.

Si le sort est scellé pour l’équipe féminine (0-10-0), les hommes sont toujours dans la course pour réclamer leur place dans les séries.

La troupe de Younes Bouida (4-5-1) occupe présentement le 8e rang (sur 10 équipes) dans le classement de l’Atlantique. Quatre équipes se disputent les 5e et 6e places pour participer aux séries d’après saison.

Les deux premières équipes obtiennent un laissez-passer pour le premier tour des duels d’après saison. Seule l’université Saint-François-Xavier (8-2-1) est déjà assurée d’une place en demi-finale. Il y a d’ailleurs une lutte impitoyable pour le deuxième laissez-passer entre les universités du Cap-Breton (6-1-3), Saint Mary’s (6-2-3) et UNB (6-4-1).

La lutte est encore plus chaude pour les 5e et 6e places, car trois petits points séparent les quatre prétendants, soit les universités Memorial (5-4-1), de l’Île-du-Prince-Édouard (4-3-4), Dalhousie (4-3-3) avec l’Université de Moncton qui s’accroche au peloton avec deux points de retard. Le Bleu et Or se remet d’une défaite samedi contre UNB (1-0).

«Ça s’annonce difficile, mais pas impossible. Je pense que les gars vont vraiment montrer leur volonté de faire les séries. Il va falloir être bien concentré et gérer les situations du match. Je crois que les gars vont jouer avec beaucoup de cœur pour arracher cette place dans les séries», prédit l’entraîneur-chef du Bleu et Or, Younes Bouida, à sa sortie de l’avion.

«On sait très bien que ce n’est pas facile parce qu’on joue contre une très forte équipe. On a très bien travaillé cette semaine. On a un bon plan. Avec du cœur et du caractère, on va pouvoir créer des surprises. On a toutes les cartes entre les mains».

Les Aigles Bleus sont arrivés jeudi à St. John’s (Terre-Neuve) pour le premier de deux matchs, vendredi à 19h15. Les deux formations récidivent le lendemain à 17h15 au même endroit.

Le pilier à la défensive, Pascal Sonier de North Tetagouche, est toujours à l’écart du jeu à cause d’une blessure à la cheville.

Du côté des femmes, elles sont aussi du voyage à Terre-Neuve. Elles affrontent les Sea-Hawks (8-2-0) vendredi à 17h puis samedi à 15h, soit avant les matchs des hommes.

Tous les matchs de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) peuvent être visionnés en direct gratuitement au aus.yaretv.com après s’être enregistré.