LHM: Frédéric Castonguay revient de loin

Si on y met les efforts nécessaires, même les histoires tristes finissent pas laisser la place au bonheur. Parlez-en à Frédéric Castonguay, il en connaît un chapitre là-dessus.

Pendant la saison 2016-2017, l’Acadien d’Atholville, alors avec le Moose du Nord, figure parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue de hockey des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il est en belle compagnie puisque les autres sont Lukas Cormier, des Flyers de Moncton, Kyle McCallum, du Vito’s de Saint-Jean, et Clark Webster, du Wild de Kensington.

Lors du Ice Jam, un tournoi présenté à Halifax, il se brise la rotule du genou droit et voit ainsi sa saison prendre fin. En dépit de cette blessure qui lui fait rater une quinzaine de parties, il parvient néanmoins à se tailler une place au sein de la deuxième équipe d’étoiles.

Le Titan d’Acadie-Bathurst décide du coup de le repêcher, convaincu de son potentiel.

Malheureusement pour lui, le drame frappe encore une fois pendant l’été. À seulement trois semaines du camp d’entraînement du Titan, il se déchire le ligament croisé antérieur du genou gauche en jouant au soccer. Il rate cette fois-ci l’entièreté de la saison 2018-2019 et son rêve de jouer dans la LHJMQ s’envole. Quand tes deux genoux t’empêchent de jouer pendant 18 mois, ça ne pardonne pas souvent.

«Ça m’a pris du temps à digérer tout ça. Ça n’a pas été une période plaisante, encore moins facile. J’ai finalement décidé de mettre ça de côté. Je n’avais pas le choix si je voulais avancer», raconte le capitaine des Tigres de Campbellton.

«Mais même à 18 ans, à mes débuts avec les Tigres, je n’étais pas prêt à 100 %. Et cela, tant physiquement que mentalement. Pour moi, le véritable déclic s’est fait en fin de saison dernière. Je ne sais pas pourquoi, j’ai soudainement retrouvé ma confiance. J’ai cette même confiance que j’avais avec le Moose à 16 ans», révèle-t-il.

Les choses vont tellement bien pour Castonguay qu’il occupait avant les matchs de vendredi soir le quatrième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs dans la Ligue junior des Maritimes. En neuf duels, il montre une fiche d’un but et sept passes pour huit points.

Seuls Ed McNeill (1-11=12), des Western Capitals de Summerside, l’ancien choix de première ronde du Titan Benjamin Roode (2-6=8), des Mariners de Yarmouth, et Luke Wilson (2-6), des Wildcats de Valley, le devancent.

«Je suis content. L’équipe va très bien. En fait, c’est la première fois de ma carrière que j’ai le sentiment de jouer pour une équipe qui peut vraiment gagner le championnat», confie Castonguay au sujet des Tigres (6-1-2), qui occupent le deuxième rang de la section Nord à un petit point des Western Capitals.

En attendant, Castonguay espère continuer d’avoir du succès et convaincre une équipe universitaire de lui faire signe.

«Il y a déjà quelques universités américaines qui ont cogné à la porte, mais je n’ai pas encore pris de décision. Je me garde toutes les options ouvertes. Et non les Aigles Bleus ne m’ont pas encore fait signe. Mais ce serait vraiment cool s’ils le font», ajoute le numéro 14 des Tigres.

Un pilier des Tigres

S’il y a un homme de hockey qui connaît bien Frédéric Castonguay, c’est bien le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton Charles LeBlanc.

Après tout, c’était également LeBlanc qui dirigeait le Moose du Nord quand Castonguay y tenait le rôle de quart-arrière à 15 et 16 ans.

«Nous avons plusieurs joueurs qui vont bien actuellement dans l’équipe, mais je dirais que Frédéric est probablement l’un de mes deux meilleurs joueurs. Il joue chaque soir entre 24 et 28 minutes et il est confronté aux meilleurs joueurs adverses. Je l’utilise à toutes les sauces», affirme LeBlanc.

«Frédéric est rendu à 20 ans et après avoir vu sa progression être ralentie par les blessures, il a depuis ajouté du milage qui fait en sorte qu’il est aujourd’hui parmi les meilleurs de la ligue. Honnêtement, n’eut été des blessures, je crois sincèrement qu’il aurait joué dans la LHJMQ. Il a en tout cas le Q.I. et le coup de patin pour ça», estime-t-il.