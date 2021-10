Kent-Centre: pénurie d’arbitres au hockey mineur

L’Association du hockey mineur de Kent-Centre fait face actuellement à un manque flagrant d’arbitres.

Un message facebook envoyé par l’association mentionne que le manque d’officiels et de juges de ligne fait en sorte que des parties ont été annulées, plus spécifiquement dans les catégories bantam et midget.

Le président de l’Association du hockey mineur de Kent-Centre, Brennan Roach, confirme que c’est comme ça depuis le début de la saison.

«Le problème, c’est qu’on n’a pas d’arbitre du tout.»

À part un seul arbitre qui vient du secteur, les autres viennent de l’extérieur comme Bouctouche ou Moncton.

L’Association tente par tous les moyens de régler le problème. «Cette année, il y a 16 jeunes de notre association qui prennent des cours d’arbitrage. Quelques jeunes adultes devraient aussi s’ajouter. Nous allons commencer à partir de là», affirme le président. Le hic c’est qu’il ne sait pas encore à quel moment ces arbitres seront prêts à se lancer dans la mêlée et en attendant, le problème persiste.

Celui qui en est à sa première année à titre de président de l’association explique que l’arbitre est la seule position qui est payée dans le hockey mineur. Tout le monde est bénévole autour de lui, que ce soit lui-même, les coordonnateurs, les entraîneurs, les gérants, et ils font tout ce qu’ils peuvent.

«C’est 100% bénévole», dit-il. Sa seule préoccupation actuelle, c’est de faire en sorte que des arbitres se pointent aux parties.

Dans un monde idéal, le président de l’association dit que ça prendrait une bonne vingtaine arbitres. Il sait déjà que peu d’officiels pourront arbitrer les parties de catégorie compétitive. Il cite en exemple la catégorie des 19 ans et moins où il faut des arbitres d’expérience.

Brennan Roach croit qu’il pourrait être intéressant d’officier ce genre de match car l’expérience pourrait devenir lucrative pour un jeune.

«La paye est là, dit le président. Si tu es jeune et que tu arbitres deux ou trois matchs d’affilée, tu peux gagner un peu d’argent. Les dépenses de déplacements sont payées aussi», dit le président.

L’Association du hockey mineur de Kent-Centre regroupe les activités d’une quinzaine d’équipes.

D’un océan à l’autre

Selon le site web sportif The Athletic, il y a une pénurie d’arbitres et de juges de ligne à l’échelle du Canada.

Des matchs sont annulés et de nombreuses lignes ont réduit le nombre d’officiels requis sur la glace alors que le sport est aux prises avec une série de répercussions post pandémiques. Le problème semble encore pire au Québec et en Ontario.