Le spectaculaire week-end de trois jeunes de la région Chaleur

Dans une vie, il y a des moments qui restent gravés dans la mémoire. Olivier Fongemie, Tristan Lepage et Malika Allain, trois athlètes de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst, ont goûté à l’un de ces moments en fin de semaine.

Olivier, Tristan et Malika, aidés il est vrai par leurs coéquipiers et coéquipières des Rebelles, ont permis à cette école d’environ 750 élèves de connaître l’un des plus grands week-ends de son histoire.

À tout le moins, le plus éclatant.

Ils ont cueilli trois médailles en cross-country, dont deux d’or, et deux bannières au soccer junior.

Vous aurez déjà compris que les Rebelles ont été gourmands.

Ç’a débuté vendredi au Parc Odell de Fredericton, alors que l’école Sainte-Anne était l’hôte des Championnats provinciaux de cross-country junior et senior.

Dans la division junior, Malika Allain a épaté la galerie en terminant au troisième rang de la finale provinciale féminine, une épreuve de 4 km.

Malika, qui n’est qu’en 9e année, a complété la course en 16min16, derrière Julianna Lemaire (15min34), de l’école Mathieu-Martin, et Felicia Mortimer (15min56), du Harbour View High School.

Ses coéquipières de l’ÉSN May Linda Boudreau (16min29) et Charlotte LeBlanc (17min29) ont également bien fait avec des 4e et 7e places.

Dans le même groupe d’âge, chez les garçons, Tristan Lepage a savouré une victoire décisive en menant d’un bout à l’autre l’épreuve de 4 km en 14min16. Bien qu’ils aient pris place sur le podium, Zander Hill (14min45), du Leo Hayes High School, et Jamie Heard (14min48), du Fredericton High School, ont terminé à plus de 30 secondes de Tristan qui, à l’instar de Malika, n’est qu’en 9e année.

La victoire la plus spectaculaire revient toutefois à Olivier Fongemie au niveau senior.

Alors qu’il est commun de voir un (ou une) gagnant(e) mener la course de bout en bout, Olivier, lui, a plutôt offert au public un scénario digne d’Hollywood (lire encadré).

L’élève de 11e année a triomphé en complétant les 5 km de la course en 18min06. Nathaniel Currie (18min24), du Fredericton High School, et Isaac MacLean (18nin37), du Bernice MacNaughton High School, ont complété le podium.

À noter que l’ÉSN n’avait aucune équipe féminine dans l’épreuve senior.

La fin de semaine n’était cependant pas terminée pour nos héros.

Samedi, cette fois-ci à Saint-Jean, Malika, May Linda, Charlotte et Léanne ont aidé les Rebelles a remporter la bannière provinciale de soccer féminin junior. Tristan a fait de même chez les garçons.

Les Rebelles ont été aussi avares que Séraphin envers l’opposition.

Les filles ont gagné leur demi-finale 2 à 0 contre les Saints du St. Malachy’s Memorial High School de Saint-Jean. En finale, les ouailles de l’entraîneur Joëlle LeGresley ont aisément pris la mesure des Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe au compte de 3 à 0.

Du côté des garçons, Tristan et ses camarades ont d’abord blanchi les Républicains de la Cité des Jeunes d’Edmundston 1 à 0 en demi-finale, pour ensuite vaincre les Highlanders du Bernice MacNaughton High School par la même pointage dans la partie ultime.

Olivier Fongemie a de quoi être fier

En une seule course de 5 km, Olivier Fongemie a su montrer tout le sens du nom de l’équipe de son école. Rebelle, il a été.

Personne, à part peut-être lui-même, ne croyait en ses chances de triompher.

D’abord parce qu’il revient à peine d’une blessure à une cheville qui le fait encore souffrir, mais aussi en raison de la stratégie adoptée en début de course.

«J’étais nerveux, avoue-t-il. Ma cheville gauche était sensible. Mais même si elle n’était pas à sa pleine capacité, ça ne m’empêchait pas de courir.»

«En début de course, six gars sont partis plus rapidement que moi et je me suis retrouvé devant deux options. Il me fallait décider si je gardais mon rythme, ou si j’accélérais pour les suivre. J’ai choisi la première option», souligne-t-il.

«Je me suis dit que j’allais possiblement les revoir à la fin et que je déciderai au dernier kilomètre si j’allais alors tout donner ce qu’il me restait. Ma stratégie a fonctionné. Ç’a valu le coût de tout donner», raconte Fongemie.

«Sa victoire a été une grande surprise pour nous, révèle pour sa part l’entraîneur Carol Lepage. Nous espérions un podium, certes, mais il avait manqué tellement d’entraînements en raison de sa blessure…»

«Il a fait montre d’une force de caractère incroyable. Il nous a vraiment fait passer par toute la gamme des émotions. Après avoir été en septième place une bonne partie de la course, Olivier a ensuite grugé les positions au fur et à mesure», mentionne Lepage.

«Tout s’est joué dans les derniers 600 mètres. On se serait cru dans dans un film. Celui qui menait (Mohamed Helal) est tombé et après s’être relevé il ne semblait plus avoir d’énergie. C’est alors qu’Olivier l’a dépassé, puis deux autres coureurs aussi (Nathaniel Currie et Isaac MacLean). Le gars était tellement brûlé qu’il a terminé en quatrième position à quatre pattes», résume Carol Lepage.

«Vendredi, j’ai appris jusqu’à quel point l’aspect mental était important dans une course. C’est ma plus importante victoire à vie. J’en suis très fier», confie Olivier Fongemie, dont le curriculum vitae comprend aussi sept podiums aux Jeux de l’Acadie en soccer, en athlétisme et au volleyball.

À noter que Fongemie a également pris part aux Championnats régionaux du Nord-Est présentés à Riverview, samedi. Les Rebelles ont malheureusement été incapables de se qualifier pour la finale provinciale qui aura lieu ce samedi à Moncton. Ils ont baissé pavillon 2 à 1 devant les Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton en demi-finale.

Dans les prochains mois, Fongemie représentera l’ÉSN en athlétisme en salle (200m, 400m et saut en longueur) et au volleyball.

Un doublé d’or pour Tristan Lepage

Couronné d’or dans la division junior en cross-country, vendredi, Tristan Lepage a doublé son plaisir en aidant les Rebelles à remporter le championnat provincial junior de soccer.

«C’était mon objectif de gagner deux médailles d’or en fin de semaine, soutient Lepage. J’étais particulièrement confiant pour le cross-country. Je savais que mes chances étaient très bonnes, bien que je ne connaissais pas vraiment les coureurs de l’autre région. J’ai pris l’avance dès le début de la course et j’ai maintenu le rythme.»

Lepage prendra part cet hiver à des épreuves d’athlétisme en salle, en plus de jouer au soccer intérieur.

Malika Allain, médaillée d’or avec l’équipe féminine de soccer des Rebelles au niveau junior, a de son côté savouré le bronze en cross-country.

«Je savais qu’un podium était possible, dit-elle. Cependant, je savais aussi qu’il me faudrait travailler fort pour y arriver. Le parcours était difficile à Fredericton. J’ai débuté la course rapidement pour m’assurer de bien me classer.»

Malika est de loin l’athlète la plus multidisciplinaire du groupe. Même que ses deux sports principaux sont la lutte et le ski de fond. Elle est d’ailleurs la championne provinciale en titre de ski de fond.

Cet hiver, outre ces deux sports, elle pratiquera aussi le soccer et l’athlétisme en salle.

Le mot de la fin appartient à l’entraîneur des Rebelles Carol Lepage.

«Notre objectif est de devenir une puissance provinciale en cross-country. Nous n’avons pas d’infrastructures sportives comme à Moncton, Saint-Jean ou Fredericton, mais du bois et des pistes dans la forêt nous en avons en masse», image-t-il.

«Nous développons nos jeunes dès l’école intermédiaire, ce qui ne se faisait pas avant. Nous préparons donc notre relève à l’avance», ajoute-t-il.

Top 10 finale féminine junior Chrono

1. Julianna Lemaire, Mathieu-Martin 15min34

2. Felicia Mortimer, Harbour View 15min56

3. Malika Allain, Népisiguit 16min16

4. May Linda Boudreau, Népisiguit 16min29

5. Madeline Walker, Fredericton 16min57

6. Avery Hamilton, Riverview 17min03

7. Charlotte LeBlanc, Népisiguit 17min29

8. Audrey Roy, Bernice MacNaugton 17min33

9. Anna Titus, Rothesay 17min37

10. Caitlyn Marr, Kennebecasis 17min38

Top 10 finale masculine junior Chrono

1. Tristan Lepage, Népisiguit 14min16

2. Zander Hill, Leo Hayes 14min45

3. Jamie Heard, Fredericton 14min48

4. Noah MacKinnon, Carrefour Beausoleil 15min05

5. Théo Simard, W.-A.-Losier 15min25

6. Caden Wolverton, Fredericton 15min40

7. Alex Foreman, Fredericton 15min40

8. Jay Bauman, Saint-Jean 15min42

9. Jake Gorham, Fredericton 15min48

10. Greyson Tremble, B. MacNaughton 15min49

Top 10 finale féminine senior Chrono

1. Audrey Beausoleil, Mathieu-Martin 18min42

2. Erin Vringer, Saint-Jean 19min20

3. Jana Reiter, Oromocto 20min17

4. Mattea McNair, Fredericton 21min22

5. Clareta Livingstone, Woodstock 21min34

6. Jessica White, Fredericton 21min58

7. Amy Caissie, W.-A.-Losier 22min07

8. Nicole Trites, Fredericton 22min18

9. Catherine Allain, Mathieu-Martin 22min23

10. Gabby Kozak, Fredericton 22min46

Top 10 finale masculine senior

1. Olivier Fongemie, Népisiguit 18min06

2. Nathaniel Currie, Fredericton 18min24

3. Isaac MacLean, Bernice MacNaughton 18min37

4. Mohamed Helai, Moncton 18min43

5. Luke Purdy, Riverview 18min44

6. Caleb MacPhee, Sir James Dunn 18min48

7. Connor Martin, Bernice MacNaughton 18min55

8. Félix Brideau-Légère, W.-A.-Losier 19min03

9. Wil MacPherson, Hampton 19min03

10. Jackson Culberson, Woodstock 19min04