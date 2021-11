En visite au Québec, les Wildcats espèrent poursuivre sur leur lancée

Avec une fiche de 6-4-1, les Wildcats de Moncton ne ressemblent pas tellement à une équipe en reconstruction. Si les victoires sont au rendez-vous, le pilote de l’équipe Daniel Lacroix rappelle qu’il reste beaucoup de chemin à faire avant que sa jeune troupe n’atteigne la maturité.

Les Wildcats ont amassé 13 points au cours de leurs neuf derniers matchs, ne subissant que deux revers en temps réglementaire. Rien, toutefois, pour laisser croire à Lacroix que son équipe a atteint sa vitesse de croisière.

«On n’est pas au sommet de notre plan, résume d’emblée l’entraîneur-chef. On connaît assez bien notre conférence. Il y a des équipes des Maritimes qui sont plus à maturité que nous. Mais on joue sans complexe. On travaille fort pour s’améliorer. On se concentre là-dessus depuis le début de la saison.»

Cela dit, une fiche gagnante ajoute de l’huile dans l’engrenage.

«Évidemment, c’est plus facile d’avancer quand on a des victoires qui viennent appuyer toutes les semaines de travail pendant les entraînements. De ce côté-là, c’est très satisfaisant.»

L’entraîneur refuse par contre d’identifier des joueurs qui sortent particulièrement du lot, misant d’abord sur le jeu en équipe.

«C’est difficile. On joue en comité. On a besoin de quatre lignes. On a 23 joueurs en santé dans l’alignement qui peuvent jouer tous les soirs, donc on a des décisions difficiles à prendre.»

De plus, le retour au jeu de Nicholas Blagden de Saint-Jean, acquis dans l’entre-saison de l’Armada de Blainville-Boisbriand, doit se faire dans les prochains jours.

«Il n’a pas encore joué (avec nous). Il s’apprête à faire son entrée lors de ce voyage. Il est blessé depuis six mois.»

Sur la route

Arrivés sur la Côte nord québécoise mardi, les Wildcats entament mercredi une série de trois matchs à Baie-Comeau (2-7-2) mercredi, à Chicoutimi (5-5-3) vendredi puis à Victoriaville (5-7-1) samedi.

Ce voyage en sol québécois permettra surtout à la troupe de Lacroix de vivre en groupe sur la route pendant plusieurs jours, une pratique presque oubliée depuis l’imposition des mesures sanitaires – heureusement allégées cette saison grâce à la vaccination.

«Notre but est de passer beaucoup de temps ensemble comme équipe. Ça va aussi nous permettre de nous mesurer à d’autres bonnes équipes que l’on connaît moins, tout en focalisant notre attention sur la façon dont on va jouer. On est assez à l’aise sur la route et on veut que ça continue. Pour nous, c’est une autre occasion d’avancer en tant que jeune équipe.»

Daniel Lacroix évite de créer trop d’attentes, mais souhaite quand même voir son équipe atteindre les séries.

«On sait que ça va être ardu en regardant la conférence et l’opposition. Comme toute équipe, on prend ça semaine par semaine, entraînement par entraînement. On essaie de surprendre des équipes mieux classées que nous. On ne se sent pas intimidé par ça», assure Lacroix.