Marko Estrada: quand la lutte mène au cinéma

Marc Roussel, alias Marko Estrada, fait partie des rares personnes en Acadie dont la pandémie n’aura pas freiné l’éclosion professionnelle.

Réputé avant tout pour ses exploits dans l’univers de la lutte professionnelle, le costaud âgé de 38 ans s’est aussi mis à frayer depuis quelques années avec le milieu du cinéma et du théâtre.

Grand bien lui en a pris.

Ceux et celles qui raffolent de la sitcom Lol:-), à TVA, ont d’abord pu le voir dans un rôle de terroriste pendant un épisode l’an dernier.

Depuis, ça ne dérougit pas.

Il faut dire que le grand Robert Lepage fait partie de ses amis. Leur amitié n’est d’ailleurs pas étrangère au fait que la salle de spectacle Le Diamant, à Québec, a présenté deux galas de lutte le mettant en vedette, lui et ses camarades de la North Shore Pro Wrestling (NSPW), dans les derniers mois.

Le comédien Reda Guerinik, aperçu entre autres à la télévision dans Les Beaux Malaises et Les Bougon, ainsi qu’au cinéma dans Mommy de Xavier Dolan, est aussi devenu l’un de ses bons potes.

Bref, plus ça va et plus les propositions s’accumulent.

Tout récemment, il a tourné dans trois courts-métrages, dont L’Île aux monstres, un film fantastique impliquant à la fois des pirates et… des monstres.

«J’ai joué aussi dans un film de guerre dont le nom m’échappe et dans un troisième court-métrage dont je ne peux pas encore parler», énumère-t-il.

Son projet le plus important se veut toutefois La bataille de Farador, un long métrage de science-fiction réalisé par Édouard Tremblay.

«C’est un film dans le genre du Seigneur des anneaux, confie-t-il. Mon rôle est celui d’un gros méchant. Je ne peux pas t’en dire plus.»

Et comme si ce n’était pas assez, la chaîne de télévision Historia est débarquée chez lui pour deux jours la semaine dernière.

«Ils sont en train de tourner un documentaire sur ma vie, lance-t-il, encore abasourdi par tous les projets qui lui tombent dessus. Ils ont filmé plein de souvenirs de mes premières années dans la lutte, ils ont aussi filmé mon combat au Diamant en fin de semaine et ils ont réalisé une longue entrevue de près de deux heures avec moi. Ils vont d’ailleurs revenir pour tourner d’autres scènes.»

Au cours de la prochaine année, outre la lutte, Marc Roussel a évidemment d’autres projets de cinéma, mais aussi de théâtre et même de cirque.

«La pandémie m’a permis de me renouveler, affirme-t-il. J’ai réussi à développer une relation spéciale avec beaucoup de monde dans les médias sociaux grâce à des vidéos que je mets en ligne. Même que je dirais que je suis devenu un peu un influenceur. Les gens sont de plus nombreux à savoir qui je suis. En tout cas, les projets se multiplient et le téléphone n’arrête pas de sonner.»

Un retour attendu à Caraquet pour le «champian du mande»

Peu importe le spectacle, qu’il soit culturel ou sportif (ou les deux à la fois), ça te prend normalement une vedette pour attirer le public. Dans le cas de la North Pro, une organisation de lutte basée à Moncton qui souhaite créer des liens solides avec la municipalité de Caraquet afin d’y venir régulièrement, elle mise sur Marko Estrada pour y arriver.

Le «p’tit gars» de Le Goulet, qui s’est autoproclamé le «champian du mande», s’enracine de plus en plus dans la mémoire collective. Même qu’il figure depuis déjà plusieurs années parmi les meilleurs saltimbanques du ring au pays.

Au Québec, où il oeuvre principalement au sein de la North Shore Pro Wrestling (NSPW), Marko Estrada détient depuis août 2016 le record du plus long règne comme champion d’une promotion d’importance. Il avait alors battu la marque de 974 jours que détenait Édouard Carpentier. L’Acadien, qui joue la plupart du temps les détestables dans la Belle province, a terminé sa croisade à 1374 jours. Le record n’est pas à la veille d’être battu.

«Je suis super excité pour le gala de Caraquet. Ça doit faire un bon 15 ans que j’y ai lutté la dernière fois. C’est aussi dans cette ville que j’ai vécu mon premier véritable thrill avec la lutte. Mon père m’avait emmené voir un gala qui mettait en vedette Abdullah The Butcher contre Jacques Rougeau. Je me souviens que j’avais capoté», raconte-t-il.

«Il y a plusieurs bons amateurs de lutte dans la Péninsule acadienne. À cause de la pandémie, ça fait un bout que je n’y suis pas retourné pour lutter et j’ai hâte. Les gens de par chez nous sont fiers de moi et je sais qu’ils sont sincères», ajoute-t-il.

Le propriétaire et promoteur de la North Pro, Éric Doucet (Markus Burke), ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son grand ami.

«Nous avons débuté ensemble, rappelle-t-il. Selon moi, et ça ne fait aucun doute, Marko est actuellement le meilleur lutteur au Canada. Il est supérieur à Kevin Owens, Sami Zayn et Chris Jericho.»

«Je ne l’ai jamais vu connaître un mauvais match. Il est excitant à regarder et son charisme lui permet d’aller chercher facilement des réactions du public. C’était déjà en lui avant, mais depuis quelques années il n’a jamais cessé de progresser. Je suis fier de lui», révèle Doucet, dont la tête fourmille de 1001 projets pour sa jeune compagnie de lutte.

«Mon plan est de devenir la première organisation de lutte avec un statut national. À une certaine époque, ç’a fonctionné avec des territoires comme Grand Prix Wrestling dans les Maritimes et Lutte Grand Prix au Québec (ou encore Stampede Wrestling dans l’Ouest), mais jamais il n’y a eu une promotion nationale. Et pour y arriver, nous voulons convaincre un réseau de télévision qui diffuse partout au Canada de présenter notre produit. Nous allons y arriver», promet-il.

Rappelons que le gala de Caraquet aura lieu le vendredi 12 novembre au Carrefour de la mer. Un autre gala suivra le lendemain au Théâtre Le Capitol de Moncton.