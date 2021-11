Un gardien acadien vit une renaissance avec les Western Capitals de Summerside

Jacob LeBlanc et ses Western Capitals de Summerside (9-1-1) dominent la présente campagne de la Ligue de hockey des Maritimes. Mine de rien, le cerbère de Dieppe affiche déjà une fiche de 4-0-1.

Repêché en 8e ronde par les Voltigeurs de Drummondville en 2018, le gardien de 6’ et ancien Flyers de Moncton a été à l’écart du jeu pendant de longues périodes depuis le début de sa carrière junior en raison des blessures.

Il a joué neuf matchs en 2019-2020 avec les Voltigeurs, gardant une moyenne de buts alloués très respectable de 2,66 en stoppant 88,3% des tirs en sa direction.

La saison dernière, Jacob a connu autant de quarantaines (sujet de notre dernier texte à son sujet en mars) que de présences sur la glace. Il a joué deux matchs (quatre périodes pour être précis) avec les Voltigeurs avant d’être échangé aux Islanders de Charlottetown, qui l’ont envoyé à leur tour dans leur club-école du junior A à Summerside.

En 5 matchs, il a conservé une moyenne de buts alloués de 3,11, fiche presque identique à sa moyenne de 3,10 en 5 matchs cette saison.

Cette année par contre, il enchaîne les victoires au même rythme que son équipe. Les Caps ont ajouté beaucoup de renfort pendant l’entre-saison en vue de la Coupe Fred Page, dont ils seront les hôtes au printemps.

Jacob LeBlanc explique que sa transition dans le junior A a été faite sans heurts.

«C’est sûr que c’est un changement, mais c’est toujours la même chose: le hockey c’est du hockey. C’est toujours la même game.»

La course au championnat

«Comme hôte de la coupe Fred Page, l’équipe est allée chercher plusieurs joueurs de l’extérieur du Québec et de l’Ontario. Plusieurs ont joué dans le junior majeur. Il y a beaucoup d’expérience dans l’équipe et tout le monde s’entend bien. Il y a une bonne chimie dans ce groupe», résume l’Acadien de Dieppe.

Jacob LeBlanc croit cependant qu’il peut encore améliorer son jeu, surtout après toutes ses blessures qui ont ralenti son développement. Il entend bien se rattraper.

«Je trouve que j’ai une bonne saison jusqu’à maintenant. Je n’ai pas encore donné de mon mieux. Il me reste beaucoup à offrir. Ça va juste prendre plus de temps de glace. J’ai eu beaucoup de blessures qui m’ont tenu hors du jeu, donc cette année, je veux beaucoup jouer. Je sais que j’ai les habiletés. Ne reste qu’à trouver la consistance.»

Comme joueur de 19 ans, Jacob LeBlanc ne s’est pas encore penché sur la suite de sa carrière une fois la campagne terminée.

«Je ne suis pas rendu là. Une chose à la fois. Je veux me concentrer sur cette saison avant d’explorer ailleurs. Je veux me donner à fond d’ici la fin de la saison. Ce sera un autre défi l’année prochaine.»

Contrairement au junior majeur qui ne peut compter que 3 joueurs de 20 ans, le junior A leur fait plus de place. Huit joueurs de 20 ans peuvent faire partie de l’alignement. Donc ce n’est pas la fin pour lui à ce niveau, même si ses chances de se tailler une place dans le majeur seront encore plus minces.

S’il n’a pas étudié la question à fond, Jacob LeBlanc concède que le hockey universitaire pourrait être une belle issue.

«Ouais, ce serait le fun de jouer universitaire rendu là. Mais je tiens pour l’instant à me concentrer sur cette saison», insiste-t-il.

En bref…

Jacob LeBlanc passe la saison morte à s’entraîner à Moncton avec l’entraîneur de gardiens Dave Kennedy, sur qui il compte depuis plusieurs années…

Le Moscovite Slava Melikov (4-6=10), des Red Wings de Fredericton (6-4-1), a été nommé la recrue du mois d’octobre de la Ligue de hockey des Maritimes. Le centre de 18 ans est le meilleur pointeur parmi les recrues cette saison. Melikov a inscrit trois points contre les Rapides de Grand-Sault (4-6-0) le 3 octobre lors de son deuxième match dans la ligue. De son côté, Jaden Reimer (0-7=7) des Lumberjacks de South Shore (4-6-1) s’est mérité une mention honorable comme meilleur défenseur recrue en octobre. Le joueur de Lansing au Michigan domine aussi les recrues au niveau des passes, avec 7 en 11 matchs, bon pour le 7e rang chez les défenseurs de la ligue…

Parmi les autres honneurs du mois d’octobre, notons la performance de Jacob Santerre (13-6=19) des Loups des bois de Miramichi chez les attaquants, qui domine la ligue chez les meilleurs pointeurs, avec 19 en 11 matchs. Chez les défenseurs, c’est le coéquipier de Jacob Savoie à Summerside, Ed McNeil (1-11=12), qui remporte la palme, alors que Frédéric Castonguay (1-8=9) des Tigres de Campbellton (6-2-2) mérite la mention honorable avec ses neufs points en dix rencontres. Chez les gardiens, l’honneur revient encore à un coéquipier de Savoie, Mavrick Goyer (1,19; ,957), avec qui il partage les tâches. Goyer domine tellement que son plus proche rival (Mitchell Dudar des Ramblers), a exactement 1 but alloué de plus par match que lui, soit près du double…