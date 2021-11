Hockey féminin: Janie Poitras multiplie les filets pour les Aigles Bleues

Mine de rien, grâce à un déblocage à l’attaque combiné à un gain de confiance dans son jeu, la capitaine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (3-4-1) se retrouve à sa surprise comme meilleure buteuse du circuit de hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Janie Poitras (9-2=11) a été nommée joueuse de la semaine dernière par le service des sports de l’Université de Moncton.

«Ça va bien jusqu’à maintenant, résume Janie. On n’a pas gagné autant de parties qu’on voudrait, mais on fait quand même confiance au processus. Ça va venir, j’ai confiance.»

Cette saison est un tournant à bien des égards dans le jeu de Janie.

«J’ai été nommé capitaine l’an dernier, mais on n’a pas eu de saison. C’est vraiment ma première saison. La transition s’est bien déroulée. J’étais déjà adjointe auparavant. Je faisais déjà partie du groupe de leadership. Les tâches ne sont donc pas complètement différentes. J’aime beaucoup mon rôle. J’ai eu l’honneur de porter le “C” cette année parmi bien d’autres candidates.»

Le tableau des compteurs n’était visiblement pas parmi ses objectifs, mais plutôt un joyeux hasard. Ce n’est pas elle qui gardait l’œil là dessus.

«C’est ce qu’on me dit. Je ne l’avais pas réalisé au début. C’est un peu surprenant, car j’ai fait 10 points au total au cours de mes quatre premières années. Là, j’en ai 11 en 8 parties. Je pense qu’il y a eu un déblocage. Je n’ai pas changé complètement ma façon de jouer. Je me suis amélioré au cours de mon parcours universitaire. Et là, j’ai pris beaucoup plus de confiance. C’est ce qui me permet de compter des buts avec l’aide de mes coéquipières qui travaillent si fort.

Ce n’est pas la pause pandémique qui a miné leur développement.

«Ce qui a été super bien pour nous à l’Université de Moncton pendant la pandémie, c’est qu’on a continué pendant la plus grande partie de l’année à s’entraîner sur la patinoire cinq jours semaine et quatre autres jours semaine en salle. Ça n’a pas été une année où on a perdu la forme, bien au contraire. On a pu jouer comme équipe et bien se connaître. Oui, il y a de nouvelles filles cette année, mais on a eu une super bonne base l’an dernier. Les entraîneurs ont su nous garder super compétitives en faisant des matchs interéquipe pour garder l’esprit des matchs», explique jeune femme originaire de Saint-André, au Madawaska.

L’entraîneur-chef Marc-André Côté joue encore avec ses trios, alors qu’il explore la chimie entre les joueurs lors des matchs.

«J’ai souvent changé de position. Je suis d’ailleurs passée du centre à l’aile. On pratiquait en trio avant le début de la saison, mais depuis le début de la saison, on a souvent changé les combinaisons.

Janie en est à sa sixième année à l’université. Après avoir complété un bac en éducation, elle s’est inscrite au programme de maîtrise d’un an à l’automne. «Ça vraiment bien tombé pour que je puisse jouer ma 5e année d’éligibilité»

Ses récents succès lui ouvriront-ils des portes?

Malheureusement, comme bien des femmes dans sa situation, son parcours de hockey risque bien de se terminer après sa carrière universitaire. Les occasions de jouer professionnellement restent très rares.

«Je vais vraiment focaliser sur ma carrière (en enseignement). La réalité est telle que ce n’est pas vraiment une possibilité comme chez les garçons. C’est sûr que si une occasion se présente, je devrai étudier le dossier, car je ne suis pas certaine que je serais prête à abandonner le hockey», précise la jeune femme, pas prête à perdre espoir.

Les Aigles Bleues se dirigent à Fredericton vendredi pour affronter UNB (6-1-1) à 19h. Elles reçoivent ensuite St Thomas (4-4-0) à domicile, samedi, aussi à 19h.