Hockey scolaire: les Cavaliers confiants de pouvoir défendre leur titre

À moins d’une semaine du début de la saison dans la Conférence de l’Est du hockey des écoles secondaires, les joueurs des Cavaliers de l’école Clément-Cormier de Bouctouche, entendent bien récidiver.

«J’ai posé la question aux joueurs dans le vestiaire une fois l’équipe complétée: “En quelle position voyez-vous l’équipe?” La réponse était unanime. Ils se voyaient tous en première place. Sans aucun doute», révèle en riant l’entraîneur-chef Serge Poirier.

Le pilote est cependant plus prudent quand on lui pose la question, après trois matchs préparatoires.

«Je crois qu’on peut atteindre le 2e ou le 3e rang. Mais on ne sait jamais. Si la chimie peut bien prendre, on pourrait faire mieux que ça.

Avec le retrait impromptu des Purple Knights du Moncton High School, la ligue comptera cette année sept équipes.

«Au commencement de l’année, je me disais que ça allait être difficile. Les deux dernières années, on avait une bonne équipe, mais à cause de la COVID, on n’a pas pu aller loin.»

L’an dernier, la saison a été interrompue à mi-parcours. Les Cavaliers affichaient le meilleur rendement. En 2019-2020, l’équipe a terminé au premier rang du classement en plus de remporter des séries écourtées (à matchs uniques), alors que la COVID-19 se pointait le nez dans la province.

«Si on peut jouer une année complète et participer aux tournois à l’horaire, on va pouvoir compétitionner et enfin voir ce dont on est fait.»

Serge Poirier croit que les forces se valent pour ce qu’il a pu en voir jusqu’à maintenant.

«N’importe qui peut l’emporter. On a échangé les victoires lors de nos deux matchs préparatoires contre LJR (Les Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac), et nous avons perdu notre premier de deux matchs contre (les Madadors de l’école Mathieu-Martin (de Dieppe).»

Les Cavaliers ont remporté jeudi soir le deuxième match contre les Matadors, 4 à 3.

«Je dirais que sur papier, LJR sera probablement l’équipe la plus forte dans la conférence. On aimerait se mesurer aux Olympiens (de l’école l’Odyssée de Moncton) lors d’un match hors-concours lundi ou mardi avant d’aller au tournoi à Grand-Sault.»

Le tournoi de Grand-Sault dont parle Serge Poirier se déroulera la fin de semaine prochaine et est sanctionné par l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick. Les matchs ne comptent cependant pas au calendrier régulier.

Mathieu Poirier capitaine

Le joueur de 12e année Mathieu Poirier, un centre défensif très costaud, a été nommé capitaine des Cavaliers pour la saison 2021-2022.

«Mathieu c’est le type de joueur qui a une excellente éthique de travail. Quand il est sur la patinoire, il donne toujours son 110%. Ce n’est pas tellement le gars qui va beaucoup parler dans le vestiaire. Par contre, il communique bien sur le banc comme sur la glace. Il est très fort physiquement.»

«Un autre gros morceau de notre équipe est notre capitaine adjoint Gabriel Poirier – un autre Poirier – qui est notre quart-arrière à la défensive. C’est un des grands leaders de l’équipe, à la défense comme sur les avantages numériques.»

Le joueur de 12e année Olivier Dallaire, dont les droits appartiennent aux Ramblers d’Amherst (LHM), assume de son côté le rôle de premier gardien.

«On est correct dans le filet, ça, c’est sûr», conclut avec assurance l’entraîneur Poirier au sujet de son protégé.

La saison de la conférence de l’Est débute jeudi alors que les Matadors recevront les Highlanders du Bernice MacNaughton High School au Centre Uniplex.

Les Olympiens de L’Odyssée accueilleront de leur côté les Trojans du Harrison Trimble High School à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Les deux matchs sont à 19h15.

Les Patriotes amorcent quant à eux leur saison le 18 novembre, après le tournoi de Grand-Sault. Les Cavaliers seront alors à Moncton (19h15) pour y affronter les Olympiens alors que les Patriotes recevront les Highlanders (19h45) à Shediac.