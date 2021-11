Titan: «Nous devons jouer avec plus d’intensité»

Si Maurice Mad Dog Vachon était encore de ce monde, il vous dirait que ça va mal à la shop pour les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst et que personne n’a besoin d’un dictionnaire pour comprendre ça.

Il faut dire que pour une formation à maturité comme le Titan, une série de six revers de suite est pour le moins anormale.

Croyez-le ou non, le Titan traverse en ce moment sa pire séquence depuis les 17 défaites d’affilée au démarrage de la saison 2019-2020.

Rien de moins.

D’ailleurs, plus tôt cette semaine, le directeur général Sylvain Couturier n’a pas hésité à qualifier la situation de gênante.

L’entraîneur-chef Mario Durocher, lui, a parlé d’un groupe d’individus qui ne pensaient qu’à leurs statistiques personnelles au détriment des succès de l’équipe.

Bref, l’organisation en a marre de la situation actuelle.

Questionnés à leur tour sur cette période trouble, Lane Hinkley, Marc-André Gaudet et David Doucet ont à leur tour fait face à la musique.

«Nous avons joué avec une mauvaise attitude dans les derniers matchs, soutient Hinkley. Nous étions moins positifs. Nous devons jouer avec plus d’intensité.»

«C’est sûr que l’absence de certains gars a fait mal, affirme pour sa part Doucet. Ç’a eu comme effet de mettre un peu plus de pression sur certains autres joueurs. Ces dernières semaines, nous avons triché et nous avons fait moins attention aux détails.»

«C’est comme si toute l’équipe avait été atteinte en même temps d’une crampe au cerveau», révèle de son côté Gaudet, pour expliquer les pénibles défaites aux mains de Rouyn-Noranda, Baie-Comeau et Chicoutimi dans les deux dernières semaines.

«Il nous faut revenir à notre façon de jouer habituelle. Nous devons travailler comme nous en sommes capables et gagner chacune de nos petites batailles. Il faut respecter le plan de match», souligne le défenseur originaire de Saint-Ignace.

«Il faut aussi retenir une leçon de cette mauvaise période. Il faut apprendre à faire face à l’adversité. Nous ne l’avons pas fait dans les dernières semaines», confie-t-il avec justesse.

«Nous venons d’avoir une grosse semaine d’entraînement et nous sommes prêts pour nos deux parties contre Halifax en fin de semaine. Il faudra jouer du gros hockey parce que les Mooseheads ne sont pas des clients faciles», ajoute l’arrière de 18 ans.

«Nous avons justement parlé de la situation cette semaine entre les gars, affirme Doucet. Nous devons retrouver la façon de jouer qui a fait notre succès.»

«Dans le dernier voyage, c’est comme si nous avions été un mélange de Dr Jekyll et M. Hyde», suggère Hinkley.

«Contre Québec, même si nous avons perdu, nous étions bien concentrés. Mais contre Rouyn-Noranda, Baie-Comeau et Chicoutimi, nous étions mal préparés. Nous avons pensé que ces équipes n’étaient juste pas assez bonnes pour nous battre. Il ne faut plus que ça arrive. Il faut voir ces parties comme un gros wake up call. Et fin de semaine, les partisans vont revoir le vrai Titan», prédit Hinkley.