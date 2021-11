Football scolaire: Moncton accueille une finale tout acadienne

Les Olympiens de L’Odyssée de Moncton (6-0-0) et les Castors de l’École Sainte-Anne de Fredericton (4-2-0) ont mérité leur billet pour la finale du football scolaire AA à 12 hommes, qui sera disputée vendredi soir au stade Rocky Stone, dans le secteur du parc du Centenaire de Moncton.

Lors des demi-finales de la fin de semaine, les Olympiens ont disputé un match tout en défensive contre les Matadors de Mathieu-Martin de Dieppe (3-3-0). Ils l’ont remporté par le score de 12 à 0.

Le coentraîneur-chef des Olympiens Alex Mercier explique que les deux formations ont su neutraliser l’attaque adverse, grâce à une bonne préparation.

«C’est une preuve de la force de Mathieu-Martin cette année. On a tout de même réussi à garder notre avance. Les entraîneurs des deux côtés étaient très bien préparés. On savait à quoi s’attendre de Mathieu-Martin, et eux savaient à quoi s’attendre de notre part. On a l’habitude de marquer plus de points, mais ce match a montré que notre défensive peut aussi tenir son bout.»

De leur côté, les Castors ont su vaincre l’adversité alors qu’ils tiraient de l’arrière 21 à 14 à la mi-match pour aller chercher la victoire contre l’école St Malachy’s de Saint-Jean (3-2-1). Ils ont ainsi vengé une de leur rare défaite de la saison régulière.

«On a fait quelques ajustements, plus du côté mental que physique. Je leur ai rappelé que ce n’est pas une erreur quand on apprend de celle-ci. Ils ont marqué deux touchés sur des jeux douteux. J’ai dit à mes gars qu’il ne faudrait pas perdre sur des jeux comme ça… On est ressorti fort en deuxième demie avec deux touchés et deux placements pour prendre le contrôle du match», explique Steve Drisdelle, l’entraîneur-chef des Castors.

Les porteurs de ballon Henry Masson et Zachary Thériault ont marqué chacun deux touchés dans la victoire alors que le botteur Colin Holleran a fait deux placements et deux transformations. Notez par ailleurs que ces trois athlètes faisaient également partie de l’équipe de hockey de l’école le printemps dernier.

Finale vendredi

Le pilote des Olympiens prévient que la tâche ne sera pas facile pour la troupe hôtesse vendredi soir.

«L’école Sainte-Anne nous a vraiment donné du fil à retordre (lors de la coupe Évangéline, il y a deux semaines). Ils ont d’excellents joueurs en attaque comme en défensive. On se prépare en conséquence. J’ai pleine confiance en nos joueurs pour bien exécuter leurs tâches à chaque jeu. On sait qu’ils sont bien coachés et on les connaît bien. Ça ne sera pas une partie facile. La mémoire du dernier match est encore fraîche. Ils vont être davantage motivés pour cette finale, je crois.»

«On a très hâte pour le match de vendredi. Ça va être une bonne partie. Après tout, les Castors étaient au deuxième rang dans la ligue», rappelle Alex Mercier.

La confiance règne aussi dans le vestiaire des Castors, malgré les défis à surmonter.

«Les Olympiens forment une équipe très forte. En plus, ils ont l’avantage de la profondeur. On sera chanceux d’avoir 30 hommes en uniforme, alors qu’eux comptent sur environ 45 joueurs. Mais en fin de compte, ce sont nos 12 joueurs contre leurs 12 joueurs sur le terrain. Ça va tout dépendre de qui a les meilleurs joueurs pour la soirée. Lors de la coupe Évangéline, on a échappé plusieurs ballons. Mais si c’est l’équipe qui s’est présentée en deuxième demie contre St Malachy’s (le week-end dernier), je crois qu’on a de très bonnes chances d’avoir du succès», soutient Drisdelle.

Les finales AAA 12-hommes et A 9-hommes se déroulent samedi, également au stade Rocky Stone de Moncton. Les Greyhounds de Saint-Jean (5-1-0) affrontent les Crusaders de Kennebecasis Valley (6-0-0) pour le titre AAA à 17h. Ils sont précédés par la finale de la division à 9 joueurs, où les Tommies de James-M.-Hill (3-2-0) se mesurent aux champions de la saison régulière, les Sonics de Sussex Regional (5-0-0) à 13h.

Grève

La grève a peu affecté les équipes jusqu’à maintenant. Mais la finale qui devait avoir lieu au terrain de Moncton High au nord de la ville a été déplacée lundi au stade Rocky Stone.

«Normalement on utilise des salles de classe pour faire nos visionnements des parties précédentes, mais nous n’y avons plus accès cette semaine. On a quand même pu s’organiser sur la plateforme Teams malgré cela», explique Alex Mercier.

Du côté de Fredericton, comme la gestion du Centre communautaire Sainte-Anne ne relève pas du District scolaire, l’équipe a moins été affectée en matière d’installation. Par contre, comme la ville est étendue sur les deux rives du fleuve Saint-Jean, plusieurs joueurs ont eu de la difficulté à se rendre aux entraînements, habituellement tenus à la sortie des classes.

«Les joueurs n’ont pas vraiment accès au vestiaire, mais on a accès à nos équipements et à faire ce dont on a besoin», soutient Drisdelle.