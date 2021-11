Hendrix Lapierre serait sur le point d’être retourné à Bathurst

La première incursion d’Hendrix Lapierre dans la Ligue nationale de hockey semble tirer vers la fin. Les Capitals de Washington seraient sur le point de céder le jeune et prometteur attaquant de 19 ans au Titan d’Acadie-Bathurst.

Questionné à ce sujet, le directeur général du Titan Sylvain Couturier s’est montré avare de commentaires.

«Nous attendons toujours la confirmation des Capitals, dit-il. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Pour notre part, ça fait plusieurs semaines que nous attendons son retour.»

«Dans un monde idéal, Hendrix serait avec nous pour les matchs du week-end à Bathurst. Mais comme je l’ai dit, la décision revient aux Capitals. Je ne commenterai pas davantage là-dessus», a-t-il ajouté.

En six rencontres avec les Capitals, Lapierre a inscrit un but et présente un différentiel positif de +2. Il a également écopé de deux minutes de pénalités.

Avec les retours prévus de Bennett MacArthur et Cole Huckins, s’il fallait que Lapierre soit également présenté pour les matchs du week-end, il faut s’attendre à beaucoup d’achalandage dans les gradins du Centre régional K.-C.-Irving pour les visites des Cataractes de Shawinigan (samedi) et des Saguenéens de Chicoutimi (dimanche). D’autant plus que l’occasion est fort belle pour Lapierre, puisqu’il s’agira d’une dernière chance d’affronter son ancienne équipe de Chicoutimi avec qui il a disputé ses trois premières campagnes dans la LHJMQ.

Le Titan a fait l’acquisition de Lapierre le 23 juin en compagnie d’un choix de septième tour en 2023. Il a cédé aux Saguenéens les attaquants Julien Bourget et Alexis Dubé, des choix de première ronde en 2022 et 2023, de même qu’un choix de 3e ronde en 2002 et un autre 4e tour en 2023.