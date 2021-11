Hockey scolaire: la Classique de Moncton déménage à Dieppe

Après une année de pause à cause de la pandémie, le tournoi de la Classique de Moncton reprend cette année, mais devient la Classique de Dieppe.

Le président de la 46e Classique, David Melanson, explique que si l’événement était resté à Moncton, il n’aurait pas eu lieu cette année.

«Une des raisons qu’on a le tournoi cette année, c’est grâce à la Ville de Dieppe. J’aimerais remercier grandement le maire Lapierre», lance d’emblée David Melanson à l’édile de la cité acadienne présent pour l’annonce.

La municipalité est maintenant un commanditaire majeur du tournoi.

«On a eu une très bonne séquence à Moncton pendant 45 ans. On a été bien traité là, mais on sentait que c’était le temps pour un changement.»

Le tournoi se met en branle le jeudi 25 novembre avec 6 parties (trois chez les garçons, trois chez les filles).

«Nous sommes le seul tournoi qui combine les équipes masculines et féminines. Malheureusement, on a perdu une vingtaine d’équipes cette année à cause de la COVID. Mais on tenait à lancer la tradition dès maintenant à Dieppe. Le tournoi sera un peu plus petit cette année, mais on pense qu’il y aura quand même de l’excellent hockey.»

La demi-finale des filles et les quarts de finale chez les garçons se tiendront le samedi. Les garçons joueront leurs demi-finales dimanche matin, alors que les finales garçons et filles se tiendront en après-midi.

Les athlètes pourront aussi participer dans un concours des habiletés lors de la soirée de vendredi: tirs de puissance et tirs de barrage sont à l’horaire.

Pete Belliveau, président honoraire

Le président honoraire du tournoi est Pete Belliveau. Il a été l’entraîneur des Matadors de Mathieu-Martin de Dieppe, puis des Patriotes de Louis-J.-Robichaud de Shédiac.

Il a mené ces derniers à la victoire de la Classique alors qu’ils se mesuraient à des équipes de calibre AAA.

«Fredericton High School comptait à l’époque plus de 3000 élèves alors que LJR n’en comptait qu’environ 500-600», précise David Melanson.

Pete Belliveau est bien sûr mieux connu pour avoir mené les Aigles Bleus au championnat national de la Coupe universitaire en 1994-1995.

M. Belliveau donnera dans le cadre du tournoi une conférence sur «Ce qu’il faut pour gagner». L’entraîneur des gardiens des Blues de St-Louis, David Alexander, natif de Moncton, donnera pour sa part une allocution «Between the pipes» (Entre les poteaux).

Les filles de Mathieu-Martin entendent gagner

La capitaine des Vedettes de Mathieu-Martin, Emma Allain, explique sans hésiter que son équipe entend bien remporter tous ses matchs et le titre du tournoi. Finalistes lors du dernier tournoi en 2019, les championnes de 2018 ne visent rien de moins que de récupérer le titre de la Classique.

«On veut gagner le tournoi au complet. On compte bien travailler en équipe pour se rendre là. Ça va être difficile, mais on croit qu’on est capable de le faire.»

«Ça fait deux mois qu’on s’entraîne chaque matin, donc on est prêtes», résume la jeune femme débordante de confiance.