Tout baigne dans l’huile chez les Wildcats

Les Wildcats de Moncton (9-4-1) affichent le meilleur rendement (,679) de toutes les équipes de l’Association Est de la LHJMQ. Une partie de ces succès repose sur l’échange qui a amené le joueur de 20 ans, Brooklyn Kalmikov (8-8=16), originaire de Terrebonne au Québec, à Moncton.

Depuis son arrivée avec les Chats Sauvages (il a joué 5 matchs avec les Tigres de Victoriaville en début de campagne), Kalmikov a amassé 4 buts et 8 passes pour 12 points en 10 matchs. Il n’a pas mis de temps à s’intégrer à la troupe de Dan Lacroix. Il a d’ailleurs été nommé sur l’Équipe de la semaine de la LHJMQ.

«Depuis que je suis arrivé ici, on a créé une chimie rapidement dans mon trio – avec Vincent Labelle (4-6=10) et Maxim Barbachev (4-7=11). On joue de bonnes parties jusqu’à maintenant», résume-t-il.

«Tous les gars et l’équipe d’entraîneur m’ont très bien accueilli. Je me suis tout de suite senti comme si je jouais ici depuis longtemps. Je n’ai rien à reprocher à l’organisation. C’est une organisation de première classe et je suis très content d’être ici.»

Appelé à commenter la nomination de Brooklyn Kalmikov sur l’équipe de la semaine, l’entraîneur-chef Daniel Lacroix ne tarit pas d’éloges envers son ailier droit.

«Tout le crédit lui revient. Je suis très content de la contribution qu’il apporte à l’équipe. C’est sûr qu’il nous aide particulièrement en avantage numérique. Il connaît bien la ligue. Il a beaucoup de vitesse et a un bon tir.»

Trois victoires sur la route

Les Wildcats ont connu un voyage parfait au Québec au cours des derniers jours, avec des victoire contre le Drakkar de Baie-Comeau (2-8-4) 5 à 4 en fusillade mercredi, contre les Saguenéens de Chicoutimi (5-7-3) 5 à 3 vendredi et un avec blanchissage de 2 à 0 contre les Tigres de Victoriaville (5-8-2) samedi.

Lacroix est d’ailleurs très satisfait du travail de son équipe.

«On a de quoi être fier de notre bilan. On savait que ce ne serait pas facile un tel voyage. On était très excité et fébrile de partir ensemble sur un tel voyage».

L’entraîneur rappelait d’ailleurs la semaine dernière que c’est le premier long voyage sur la route pour plusieurs joueurs comme les frontières avec le Québec étaient fermées l’an dernier.

Malgré les succès individuels de Brooklyn, c’est toute l’attaque des Wildcats qui met la main à la pâte.

«En fin de semaine, on a eu des matchs avec de gros pointages et tous les trios ont contribué», explique Kalmikov.

«On roule vraiment avec nos quatre trios, précise de son côté l’entraîneur. On avait trois joueurs d’extra tous les matchs, mais nous avons maintenant quelques blessés. On ne sait pas ce que ça va donner en fin de semaine.»

S’ils sortent d’une série de trois matchs en cinq jours, ce sera un calendrier encore plus chargé après cette petite pause, alors que les Wildcats débutent vendredi une série de cinq matchs en huit jours.

Les Chats Sauvages connaîtront leur plus gros test de la saison contre les Cataractes de Shawinigan (10-2-3) dimanche, équipe qui domine le classement de la ligue. Selon Kalmikov, c’est un match comme un autre.

«On a prouvé qu’on peut battre n’importe qui. On a battu les Islanders de Charlottetown (10-5-1) qui sont une puissance dans cette ligue, en allant chercher la victoire en prolongation.»

Quels sont ses espoirs pour la fin de la saison?

«Tous les gars, on est tous tissés serré. Il y a une bonne chimie et on s’entend bien. Ça se traduit avec des résultats sur la patinoire. Je pense que si on continue de jouer comme on le fait présentement pour le reste de la saison, il y a de bonnes choses qui vont se produire, c’est sûr», se contente de dire le joueur d’expérience.