Hendrix Lapierre des Capitals cédé au Titan d’Acadie-Bathurst

Les Capitals de Washington ont rétrogradé l’attaquant Hendrix Lapierre au niveau junior, le cédant au Titan d’Acadie-Bathurst, mercredi.

Lapierre, qui est âgé de 19 ans, avait causé une surprise lors du camp des Capitals en se taillant un poste au sein de la formation régulière.

Il a finalement disputé seulement six matchs avec les Capitals, mais il a néanmoins inscrit son premier but en carrière dans la LNH. Lapierre a fait bouger les cordages dès son premier match, le 13 octobre, face aux Rangers de New York.

Les Capitals ont sélectionné Lapierre en première ronde, 22e au total, lors du repêchage de 2020 de la LNH.

En 21 matchs avec les Saguenéens de Chicoutimi la saison dernière, Lapierre a récolté huit buts et 23 aides.

Par ailleurs, les Capitals ont également rappelé le gardien Zach Fucale et l’attaquant Aliaksei Protas des Bears de Hershey, dans la Ligue américaine de hockey. Le nom de l’attaquant Nic Dowd a été inscrit sur la liste des blessés.

Fucale présente un dossier de 3-0-2 avec les Bears cette saison. Il affiche une moyenne de 1,73 et un taux d’efficacité de ,933.

L’ancien choix de deuxième tour du Canadien de Montréal va accompagner l’équipe lors d’un voyage de deux rencontres à Detroit, jeudi, et Columbus, vendredi.

L’entraîneur-chef Peter Laviolette a indiqué que le gardien Vitek Vanecek avait été victime d’un contact lundi, face aux Sabres de Buffalo, et que l’équipe souhaitait jouer de prudence. Il n’a toutefois pas voulu confirmer ses plans pour les deux prochains matchs.

Fucale, qui est âgé de 26 ans, espère avoir l’occasion de disputer un premier match en carrière dans la LNH.