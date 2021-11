Hendrix Lapierre impatient de retrouver le Titan

C’est un Hendrix Lapierre enthousiaste, motivé et déterminé qui se rapportera au Titan d’Acadie-Bathurst, vendredi, après un séjour de deux mois avec les Capitals de Washington.

«Je me sens très excité à l’idée de retrouver les gars à Bathurst. Je m’amène dans un bon état d’esprit», affirme le Gatinois de 19 ans.

«C’est sûr que ç’a été plate mercredi d’apprendre la nouvelle que mon aventure à Washington était terminée, mais en même temps je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre dans la LHJMQ. Je veux maintenant aider le Titan à gagner», révèle celui qui endossera le numéro 92.

Évidemment, Lapierre doit s’attendre à se faire poser 1001 questions par ses coéquipiers. Particulièrement au sujet d’Alexander Ovechkin. Justement, est-il si bon que ça le capitaine des Capitals?

«Absolument», s’exclame-t-il en riant.

«Je ne sais pas comment te le décrire autrement que c’est un monstre. C’est vraiment un gros bonhomme. C’est aussi un gars vraiment plaisant à côtoyer. Quand tu le vois aller sur la patinoire et dans les entraînements, tu vois assez rapidement pourquoi il est le meilleur franc-tireur de la ligue», raconte Lapierre.

Il va également sûrement se faire demander de raconter son but.

«Ç’a été un très beau moment à vivre. De l’avoir fait dans un match d’ouverture et devant mes parents, ç’a été spécial», dit-il.

À son départ, l’organisation des Capitals lui a surtout suggéré de continuer à travailler fort en vue du prochain camp d’entraînement de l’équipe l’automne prochain.

«Ils m’ont dit d’aller à Bathurst pour aider le club dans toutes les situations. Je retiens beaucoup de choses de mon passage avec les Capitals. Mais ce que je retiens particulièrement, c’est de voir ce que ces gars-là font au quotidien. La façon dont ils font attention aux moindres petits détails», confie-t-il.

Pour son retour dans la LHJMQ, le hasard veut qu’il affronte les Cataractes de Shawinigan, samedi, mais surtout les Saguenéens de Chicoutimi, dimanche.

«Déjà que j’ai raté le match à Chicoutimi, ça va être plaisant de revoir les gars dimanche à Bathurst. J’ai encore plusieurs amis dans ce vestiaire. Je parle avec certains gars régulièrement», mentionne-t-il.

Les prochains mois risquent d’être très fort occupés pour Lapierre. En plus du Titan, qui a l’intention de veiller tard ce printemps, il y a aussi une éventuelle participation au Championnat mondial junior qui l’intéresse fortement. Mais son attention, pour l’instant, est surtout pour le Titan.

«Nous avons une bonne équipe et Sylvain (Couturier) n’est pas venu me chercher à Chicoutimi pour voir l’équipe terminer dans le milieu du classement, ou ne pas connaître des bonnes séries. Je veux gagner et je suis prêt», assure-t-il.

Une équipe transformée

Avec les retours de Bennett MacArthur et Cole Huckins jeudi soir à Halifax, ainsi que celui fort attendu d’Hendrix Lapierre devant les partisans à compter de samedi, le portrait du Titan d’Acadie-Bathurst (7-6-2) change drastiquement.

Et ce n’est certainement pas Mario Durocher qui va s’en plaindre à la suite de la récente période noire que vient de traverser l’équipe.

Cela dit, l’entraîneur-chef ne veut pas que ces joueurs prennent toute la pression à venir sur leurs épaules, particulièrement Lapierre et MacArthur.

«Je ne veux pas qu’ils se croient obligés de transformer le club, dit-il. Nous avons déjà un bon groupe de leaders. Je crois au contraire que tout le monde doit lever son jeu d’un cran et les retours de ces joueurs vont nous aider pour y arriver.»

Cependant, Durocher ne cache pas que ces retours vont lui faciliter la tâche.

«Bennett et Hendrix apportent non seulement de la vitesse, mais ce sont aussi deux gars qui jouent bien des deux côtés de la patinoire. On parle ici de deux des meilleurs attaquants de la ligue. Leur présence fait en sorte que tout le monde va tomber dans la chaise que nous avions prévue pour eux», révèle Durocher.

Le directeur général Sylvain Couturier est tout aussi content de la situation.

«Ça change l’image de l’équipe, c’est certain, affirme-t-il. C’est un trio complet top-6 qui n’était pas là en fin de semaine dernière. Le retour d’Hendrix, entre autres, ne va pas seulement aider l’équipe sur la glace. Sa prestance va également se faire sentir dans le vestiaire auprès des jeunes. Évidemment, il aura besoin d’une période d’ajustement afin de s’habituer au rythme du junior majeur.»

«Et Bennett, c’est l’un des trois meilleurs 20 ans dans la ligue. Le gars a marqué 28 buts en seulement 33 matchs l’an dernier et il était le meilleur pointeur de la ligue au moment de se blesser», poursuit Couturier, qui voit l’avenir d’un bien meilleur œil qu’il y a à peine une semaine.

«Notre objectif n’a pas changé et c’est de gagner cette année. Hendrix Lapierre s’en vient aussi ici pour gagner. Il vient de vivre une belle expérience à Washington et le fait qu’il soit resté là-bas jusqu’en novembre démontre tout le talent qu’il possède. Il n’était pas là pour ses beaux yeux», révèle-t-il.

«Nous avons payé un gros prix pour l’avoir, mais c’est un prix juste. C’est le prix que coûte ce genre de joueurs comme (Noah) Dobson et (Joseph) Veleno. Tu as besoin de ce genre de joueurs pour gagner», mentionne Sylvain Couturier.

Un retour attendu

Hendrix Lapierre va avoir droit à plusieurs câlins de la part de ses coéquipiers du Titan. Tous, sans exception, sont heureux de le voir de retour.

Le défenseur Jaxon Bellamy affirme que les gars sont grandement motivés par la nouvelle.

«Les gars ne peuvent pas être plus heureux, indique-t-il. Hendrix est non seulement un grand joueur, mais c’est aussi un véritable professionnel sur la glace et à l’extérieur de la patinoire. Il est demeuré deux mois à Washington. Il nous revient donc avec beaucoup d’expérience qu’il va pouvoir partager avec l’équipe.»

L’intense Jacob Melanson confirme la joie des joueurs de retrouver le Gatinois dans les parages.

«C’est un grand ajout pour notre équipe. Il va être l’un des meilleurs joueurs de la ligue, sans oublier qu’il va apporter beaucoup d’expérience et de leadership à l’équipe après avoir affronté parmi les meilleurs joueurs au monde. Nous sommes très contents de le voir de retour», indique Melanson.

Le défenseur Harijs Brants en est un autre qui ne cache pas sa joie. Il a toutefois tenu à rappeler, à sa façon, que les joueurs ne doivent pas oublier que les parties se gagnent en équipe.

«Samedi, ce sera la première fois que nous allons jouer avec un alignement complet cette saison. Cela dit, il ne faut pas voir les retours d’Hendrix et Bennett (MacArthur) comme l’occasion d’avoir moins de pression sur les épaules. Notre devoir est de travailler fort chaque match», note le Letton.