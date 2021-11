Les 400 demi-marathons de l’Acadie de Jean-Marie Breau

Après les Quatre Cents Coups de François Truffaut en 1959 et le célèbre ordinateur Atari 400 et son «inoubliable mémoire» de 8 bits, vingt ans plus tard, voilà maintenant l’entrée en scène de Monsieur 400.

Monsieur 400, c’est bien entendu Jean-Marie Breau.

Depuis dimanche, le célèbre coureur de Tracadie peut se targuer d’avoir pris part (et complété) 400 fois au non moins célèbre Demi-marathon de l’Acadie.

Un exploit extraordinaire quand on sait que celui qui est le plus prêt de cette marque est Raymond Gallant avec ses 194 participations.

L’homme à la moustache impériale a complété cette 400e épreuve en 2h12min30, soit trois secondes derrière sa grande complice, son épouse Marcelle dont c’était la 119e participation. Bien sûr, pour Jean-Marie, c’est loin de son chrono de 1h28min15 obtenu en mars 1990, mais il ne s’en formalise aucunement.

«Je ne m’ennuie pas du tout de l’époque où je pouvais courir 21,1 km en 90 minutes, dit-il. C’est dur de terminer une telle distance en 90 minutes. Surtout que je n’ai jamais été un coureur rapide.»

«Et puis c’était plaisant de courir en compagnie de Marcelle, dimanche. Mais sais-tu ce qu’elle a fait à la fin? Elle est partie comme une flèche pour s’assurer de terminer devant moi», s’exclame-t-il pour taquiner Marcelle qui part à rire.

La dernière année n’a pourtant pas été facile pour le coureur et ça n’avait rien à voir avec la pandémie. Une blessure au genou gauche, qui a nécessité une opération, lui a fait rater quelques courses en 2020 et au début de 2021.

«À un moment donné, j’ai demandé au docteur si je pouvais recommencer à courir. Il me l’a déconseillé, mais il m’a dit par contre que je pouvais marcher. J’ai donc marché la distance pour les mois qui ont suivi», raconte-t-il.

«Avant, c’était fou l’importance que j’accordais à prendre part à cette course. J’aurais pu me faire couper un bras, ça ne m’aurait pas empêché de courir. Mais j’avais peur de me faire mal à un pied ou un genou. C’est bien simple, après chaque course, j’encerclais la course suivante sur le calendrier et j’interdisais à Marcelle de tomber malade pendant cette semaine-là. Personne dans la famille n’avait le droit de mourir non plus», lance Jean-Marie, provoquant encore une fois l’hilarité de Marcelle.

Pour la petite histoire, sachez qu’en comptant les autres épreuves auxquelles il a pris part au fil des ans, Jean-Marie Breau a complété jusqu’ici 78 marathons, aux environs de 410 demi-marathons et plus d’une cinquantaine d’autres courses de moindre distance (15 km, 10 km, 5 km, etc). Et à eux deux, en comptant les entraînements, Jean-Marie et Marcelle totalisent plus de 123 000 km.

«Ce sont plusieurs paires d’espadrilles», précise-t-il.

Ce n’est pas pour rien que Course Nouveau-Brunswick l’a admis à son temple de la renommée en 2012.