William Dufour mène la charge chez les Sea Dogs

Après un départ difficile avec quatre défaites, les Sea Dogs de Saint-Jean se sont depuis ressaisis et affichent maintenant une fiche gagnante (7-6-2). L’offensive de l’équipe de la ville portuaire est particulièrement efficace, comme le démontre la fiche de l’ailier droit natif de Québec, William Dufour (12-11=23 en 15 matchs), à égalité au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avant les matchs de jeudi soir.

Acquis des Voltigeurs de Drummondville pendant l’entre-saison, Dufour aime beaucoup sa nouvelle situation au Nouveau-Brunswick.

«J’ai été super bien accueilli ici. Ça fait différent d’être dans les Maritimes. J’ai toujours habité au Québec. Mais je me suis très bien adapté jusqu’à présent dans la ville comme sur la patinoire.»

Pour l’instant, le joueur âgé de 19 ans est bien entouré et aucunement dépaysé.

«Il y a aussi 10 joueurs du Québec dans l’équipe. C’est le fun de quand même pouvoir parler ma langue dans le vestiaire.»

William Dufour est déployé en compagnie du Néo-Brunswickois Josh Lawrence au centre (2-12=14) et du Néo-Écossais Brady Burns à gauche (7-11-18) depuis son arrivée.

«Depuis le premier jour du camp, on évolue dans le même trio. La chimie est en train de s’installer entre nous trois et ça va très bien.»

C’est un peu malgré lui qu’il s’est retrouvé à Saint-Jean, même s’il aime visiblement l’expérience.

«À 19 ans, je suis rendu à l’âge de la maturité dans cette ligue et je voulais jouer avec une équipe qui avait une chance de gagner. Le plan de départ était de rester à Drummondville, mais l’équipe a décidé de reconstruire autour de ses joueurs de 15 et 16 ans. C’est ce qui a mené à mon échange à Saint-Jean.»

Après une adaptation plutôt difficile dans le junior, c’est son passage à Drummondville qui a changé la donne.

«Lors de mes premières saisons à Rouyn-Noranda et à Chicoutimi, je n’avais pas beaucoup de temps de glace. Mais grâce à mon échange à Drummondville, on m’a donné un rôle très offensif et c’est là que mon jeu a débloqué à l’attaque.»

Dufour a inscrit 18 buts et 15 passes (33 pts) en 28 matchs à Drummondville en 2019-2020. Après 31 matchs à Chicoutimi, il avait une fiche de 10-12=22. L’an dernier avec un calendrier réduit, il a cumulé une fiche très respectable de 17 buts et 12 passes pour 29 points en 23 matchs avec les Voltigeurs.

Cette année, il ne déçoit sûrement pas ses nouveaux patrons chez les Sea Dogs.

«C’est sûr que je visais un bon début de saison, affirme le buteur qui ne cache pas son souhait de représenter le pays pendant les Fêtes. Mon but cette saison est me faire inviter au camp d’Équipe Canada junior. Aussi de signer un contrat avec les Islanders de New York, s’empresse-t-il d’ajouter. J’ai travaillé très fort cet été pour accomplir cela.»

William Dufour a été repêché en 2020 par les Islanders, au cinquième tour. S’il attend encore sa chance de signer avec le grand club, ce n’est pas un signe de manque de confiance de la part du club américain.

«C’est la seule équipe qui n’a pas fait de camp de recrue ni de développement (à cause de la COVID, NDLR). Ils n’ont invité que les joueurs sous contrat. Mais depuis, je parle souvent avec l’adjoint de (Lou) Lamoriello (directeur général), le gars du développement et le recruteur québécois. Ça va très bien jusqu’à maintenant et j’ai une bonne chimie avec eux», soutient Dufour.

Vendredi soir, les Sea Dogs accueillent les Cataractes de Shawinigan (10-3-2), l’équipe en tête du classement général de la LHJMQ qui cherchera à venger sa défaite lors du dernier duel entre les deux équipes (4 à 2, le 5 novembre, au Centre Gervais Auto).

«On sait que c’est une très bonne équipe. On a joué contre eux la semaine dernière et on a réussi à les battre, mais il leur manquait de gros canons à l’offensive. On a l’avantage de la glace. On se prépare bien et on va être prêt pour demain (vendredi).»

Dufour s’attend par ailleurs à une saison relevée où son équipe saura tirer son épingle du jeu.

«Lors de nos quatre premiers matchs, on a affronté des équipes fortes (dont Charlottetown et Acadie-Bathurst). Il y a beaucoup de compétition et de très bons clubs dans cette division, mais je ne suis pas inquiet, on va avoir une saison gagnante. On a 14 points sur une possibilité de 20 lors de nos 10 derniers matchs, donc ça va bien.»

Que l’attend-il pour la prochaine saison?

«C’est sûr que pour l’an prochain, je vise de faire le saut chez les professionnels. J’espère signer un contrat cette année pour jouer dans la Ligue américaine la saison prochaine.»

Persister est la clé du succès

William Dufour rappelle aux jeunes joueurs qu’il ne faut pas abandonner son rêve au premier obstacle. Ses espoirs de progresser dans son sport ont d’ailleurs été mis à rude épreuve à quelques reprises, comme à sa première année bantam (auj. M15).

«Cette année-là, je n’ai pas fait l’équipe AAA et je suis resté dans le AA. Je n’ai vraiment pas passé une bonne saison. Il n’y a rien qui allait bien. Je n’ai jamais songé à arrêter, mais l’idée me hantait parfois l’esprit.»

«Ç’a aussi été difficile à mon année de 16 ans (dans la LHJMQ). Je me comparais aux gars de mon âge, comme Hendrix Lapierre. Je n’ai pas pensé arrêter, mais je ne croyais pas devenir le joueur que je suis maintenant. J’ai redoublé mes efforts sur mon conditionnement et pour peaufiner mon jeu. Jusqu’à maintenant, mes efforts ont été payants.»