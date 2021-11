Un été de 9300 km à vélo… à 87 ans

Quand la route est longue, on connaît la force du cheval.

Simon Ferron, de Shippagan, est fait fort. Une force de la nature. Le genre de bonhomme dont un fils se ferait un plaisir de vanter auprès de ses petits camarades avec l’inusable: «Mon père est plus fort que le tien!».

Voyez-vous, Simon est âgé de 87 ans. Et comme il est né le 13 juillet, c’est plutôt 87 ans et cinq mois.

Rien que cette année, Simon a déjà franchi plus de 9300 km avec son Giant sur la belle Véloroute de la Péninsule acadienne. Et attention, même s’il dispose d’un vélo hybride, il pédale sans assistance électrique.

Pour vous aider à mieux vous situer, c’est comme si Simon avait débuté son périple à Vancouver, avec vue sur l’océan Pacifique, traversé au complet le pays jusqu’à Halifax pour finalement, après avoir fait un clin d’oeil à l’océan Atlantique, repartir avec son petit bonheur afin de pédaler un peu plus loin que Winnipeg.

Sa conjointe, Gilberte, trouve parfois qu’il surestime ses capacités.

«Je lui dis qu’il exagère. Mais il continue. Il a toujours eu une bonne capacité. Il se lève de bonne heure pour aller pédaler le matin et il y retourne dans l’après-midi», raconte-t-elle.

Simon, de son côté, est loin de douter de ses capacités.

«Je n’ai jamais été malade de toute ma vie. J’ai toujours fait attention à ma santé et à mon alimentation. Le seul médicament que je prends c’est une petite pilule pour ma glande thyroïde. Je ne sais pas ce que c’est que d’avoir mal quelque part. Je n’ai aucun stress. La vie est belle.»

Ce qu’il faut savoir au sujet de Simon, c’est qu’il est également un client assidu de la piscine régionale à Shippagan.

«Rien que la semaine dernière, en plus d’avoir fait 650 km en vélo, j’ai fait 80 longueurs de piscine», confie-t-il non sans fierté.

«J’ai d’ailleurs une bonne histoire concernant la piscine. Quand elle a ouvert, il y a une douzaine d’années, ils ont fait un concours pour savoir qui serait la première personne à faire le tour de la Péninsule acadienne à la nage. Comme ça prend 40 longueurs pour faire un kilomètre et que le tour de la péninsule est de 210 km, j’ai fait 8400 longueurs cette année-là. Depuis, j’ai fait neuf fois le tour de la Péninsule», raconte le phénomène.

«À l’âge de 60 ans, comme nous n’étions pas allés passer l’hiver en Floride comme nous le faisions habituellement, je me suis mis à faire du ski de fond. J’ai fait plus de 3000 km de ski cet hiver-là», se rappelle-t-il en riant.

D’aussi loin qu’il se souvient, Simon Ferron a toujours aimé le sport.

«À l’âge de 16 ou 17 ans, je me souviens que j’avais commandé un livre d’Adrien Gagnon qui expliquait comment faire des exercices. J’ai alors acheté des ressorts et depuis j’ai jamais cessé de m’entraîner», dit-il.

«La Véloroute, je l’ai découverte l’année passée avec un vélo bien ordinaire. J’ai dû faire un peu plus de 2000 km pendant l’été. Je me suis acheté une nouvelle bicyclette ce printemps et j’en fait maintenant chaque jour, parfois même deux fois. Je pourrais passer mes journées sur la véloroute. C’est le plus beau cadeau qu’ils ne pouvaient faire à la population d’ici. C’est tellement beau. Tu rencontres des gens et tu croises parfois des bêtes sauvages. Pour un ancien amateur de chasse et de pêche comme moi, c’est vraiment plaisant», mentionne-t-il.

Il en profite pour dire que l’une de ses filles, Carole, née elle aussi un 13 juillet, est devenue à son tour une véritable maniaque de vélo.

«Ma fille a déjà pédalé plus de 7000 km cette année», lance-t-il fièrement.

Jusqu’à quel âge compte-t-il accumuler les kilomètres sur son vélo?

«Je n’en ai aucune idée. Je prends ça un jour à la fois», dit-il en riant.