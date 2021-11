Hockey M18: le tournoi Monctonian reprend en grand

Après l’année de pause forcée par la pandémie, c’est au tour du tournoi de hockey Monctonian de reprendre ses activités cette semaine. Le plus gros tournoi M18 de l’Atlantique (anciennement midget AAA) se met en branle dès jeudi.

Et c’est une 40e édition à fond de train que promettent les organisateurs. Pas moins de 60 équipes – ce qui égale la participation record de 2019 – et plus de 1000 joueurs sont attendus sur les surfaces glacées, ce qui en fera un des plus importants tournois AAA au pays cette année. Des équipes d’aussi loin que Terre-Neuve et de la Saskatchewan prendront part aux quelques 110 matchs programmés.

Les organisateurs sont ravis de pouvoir accueillir autant d’équipes qu’en 2019. Darrell Rice, membre de la direction des Flyers de Moncton et du Monctonian, explique que les organisateurs ont tout fait pour minimiser l’impact de la COVID.

«Nous avons mis plusieurs heures additionnelles dans la planification pour établir un protocole COVID. C’est une priorité pour la direction du tournoi.»

Toutes les équipes et les spectateurs seront pleinement vaccinés, assure M. Rice.

«Nous sommes très excités de recevoir 60 équipes malgré la pause, et de voir que l’enthousiasme est au rendez-vous.»

Les quatre patinoires du Centre Superior seront mises à contribution, de même que celles du Centre Avenir, de l’Aréna Jean-Louis-Lévesque et une autre de Riverview pour accommoder un horaire chargé.

Le tournoi est aussi l’occasion parfaite pour les recruteurs junior, collégial et universitaire pour remplir leurs carnets de notes. Au moins 110 recruteurs sont attendus pour l’événement.

«Ce sera un des événements les plus courus au pays par les recruteurs cette saison», promet M. Rice.

En plus du volet M18, le Monctonian comprend aussi un volet M16 (à 8 équipes) où participent les Thunderbirds de Moncton (9-5-1), de même qu’un volet M15 majeur (24 équipes) où les Flyers de Dieppe (8-0-0) et les Hawks de Moncton (9-4-3) pourront montrer leur talent.

Pour l’entraîneur-chef des Flyers de Moncton John DeCourcey, ce moment était attendu depuis longtemps.

«Nous sommes très excités. Ça fait quelques années que nous n’avons pu participer à des tournois. Nos joueurs sont enthousiastes et sont fins prêts pour leur premier match.»

«Notre capitaine Luke Patterson (14-10=24), recruté par les Eagles du Cap-Breton l’an dernier, connaît un très bon début de saison et est l’un des meilleurs marqueurs de la ligue. Nous avons aussi plusieurs joueurs recrutés par des clubs juniors et plusieurs autres qui seront éligibles pour le prochain repêchage. Ils ont tous hâte de prendre part au tournoi.»

Les Flyers de Moncton (14-1-0) connaissent en effet un excellent début de saison avec une seule défaite à leur fiche en 15 matchs.

«Ça fait un moment qu’on a pas joué contre des équipes de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de Terre-Neuve. On a très hâte de se mesurer à eux. C’est un bon temps de l’année pour voir où on se situe par rapport à la compétition», explique John DeCourcey.

Selon le capitaine des Flyers, Luke Patterson, ses coéquipiers et lui sont fins prêts pour le défi de cette fin de semaine.

«À chaque tournoi, on veut gagner. Pour nous, c’est notre premier tournoi en presque deux ans. On veut bien commencer et jouer chaque présence sur la patinoire comme si c’est la dernière.»

«C’est vraiment bien de pouvoir jouer au hockey avec plus d’enjeux que des matchs de saison régulière. De jouer contre des équipes de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de Terre-Neuve, c’est vraiment bon comme tournoi et pour la visibilité.»

Appelé à décrire le style de jeu des Flyers, Patterson répond sans hésitation que l’esprit d’équipe y est pour beaucoup dans leurs succès.

«On a une équipe très rapide. Chaque ligne et chaque joueur travaillent fort. Dans le vestiaire, on est comme une famille. Chaque joueur veut gagner ce tournoi pour le gars assis à côté de lui. On veut gagner le tournoi pour nous autres», répond le jeune anglophone dans un français très respectable.

Est-ce que la présence de tant de recruteurs va ajouter une dose de nervosité chez les jeunes espoirs?

«On veut simplement jouer comme si c’était une partie normale. On est tous de bons joueurs, on est ici pour une raison. Si on joue notre jeu, on va être bon», résume le capitaine sans complexe.

En bref

La LHJMQ présentera une partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, vendredi à 20h.