Hockey senior Acadie-Chaleur: Marchands et Maraudeurs partent le bal

Les Marchands de Shippagan auront le privilège de lancer la saison 2021-2022, vendredi soir, au Centre Rhéal-Cormier. Il s’agira d’un premier match officiel dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur depuis l’arrêt des activités provoqué par la COVID-19 le 12 mars 2020.

Pour l’occasion, les Marchands accueilleront les coriaces Maraudeurs de Dalhousie, un club que plusieurs voient comme favori pour tout rafler cet hiver.

Les Marchands présenteront une formation fort intéressante avec les retours au jeu de Yan Plourde, Patrick Jones et Tommy Chiasson, qui ont tous trois raté la saison 2019-2020.

Ils s’ajoutent à un noyau d’attaquants qui comprend aussi le nouveau capitaine Luc Williams, Miguel Brideau, Yan Toth, Alexandre Jean-Mallet, François Mazerolle et Keven Blanchard. Les recrues Jolin Mazerolle et Dominic Chiasson ont été greffées à l’alignement.

L’entraîneur-chef André-Oliva Roussel était toutefois particulièrement fier d’annoncer que le vétéran Samuel Paquet a finalement décidé de disputer une ultime saison. Paquet, qui célébrera son 43e anniversaire de naissance le 5 décembre, a confirmé sa présence mercredi matin.

«Disons que le coach est très content, a déclaré André-Oliva Roussel, quelques minutes après avoir reçu un appel de Paquet. Samuel apporte avec lui sa vaste expérience et son grand leadership. Il est en très grande forme.»

En défensive, Roussel pourra compter sur un Big Three pas piqué des vers avec Charles-Antoine Alain, Tommy Bezeau et Marc-Antoine Robichaud. Francis Paulin est lui aussi de retour. Anthony Haché et Luc Mallet-Paulin, deux recrues, complètent la brigade.

Enfin, devant le filet, Guillaume Chiasson devrait disputer la majorité des rencontres. Son adjoint sera encore une fois Jean-Sébastien Robichaud.

«Nous allons avoir une équipe solide à toutes les positions, estime André-Oliva Roussel. Notre objectif est de gagner le championnat et nous avons les éléments pour le faire.»

«Lors de nos deux parties préparatoires contre Tracadie, j’ai vu beaucoup de caractère de la part de mes joueurs. Dans le premier match, les Alpines menaient 5-1 et nous avons réussi à remonter ça à 5-4. Pour la deuxième partie, les Alpines avaient l’avance 4-3 en troisième et nous l’avons finalement emporté 7-4. Ça me démontre que les gars n’abandonneront pas», raconte Roussel, qui pourra compter sur l’aide de Denis Bezeau derrière le banc.

Luc Williams est lui aussi d’avis que les Marchands seront à surveiller.

«Nous allons avoir un bon club rapide et vraiment pas facile à affronter, dit-il. J’espère que les amateurs de hockey senior se sont ennuyés et qu’ils seront nombreux pour venir nous encourager cette saison.»

«Nous avons tous hâte de jouer, confie le capitaine des Marchands. Ç’a été très dur de ne pas jouer depuis tout ce temps.»

Les Marchands seront également en action dimanche soir, alors qu’ils seront les visiteurs à l’aréna du Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie pour y affronter les Alpines.

En bref… Les Marchands vont honorer Rhéal Cormier avant la rencontre. M. Cormier, un bâtisseur légendaire dans la municipalité, est décédé en août 2020 à l’âge de 98 ans. M. Cormier, qui a donné son nom au centre sportif de Shippagan, a d’ailleurs été l’entraîneur des Marchands pendant plusieurs saisons. Il a été intronisé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick en 1994… Les Marchands souhaitent que le défenseur Billy Bezeau et l’attaquant Pierre-Paul Roussel finiront par se rapporter à l’équipe au cours de la saison… Charles-Antoine Alain, Tommy Bezeau et Yan Toth seront les adjoints du capitaine Luc Williams… Les Marchands ont l’avantage d’avoir déjà disputé deux matchs préparatoires face aux Alpines de Tracadie. La cohésion pourrait donc être meilleure dans le camp des locaux, vendredi. «Ç’a été dur sur le corps par contre, révèle Luc Williams en riant. Les gars ont perdu l’habitude de se faire frapper»…

Les Maraudeurs sont affamés

Il y a déjà 20 mois que les Maraudeurs de Dalhousie ruminent la fin abrupte des séries éliminatoires de 2020. C’est vous dire à quel point ils ont hâte de reprendre l’action.

Au moment où la pandémie a brisé leur élan, les Maraudeurs dominaient les Acadiens de Caraquet 3-0 dans leur série demi-finale. Ce n’était même pas proche. Des gains de 7-4, 6-1 et 7-3.

C’est simple, les Maraudeurs se voyaient ensuite battre en finale les Alpines de Tracadie, les champions en titre, qui menaient eux aussi leur série 3-0 contre les Mooseheads de Chaleur.

«Encore aujourd’hui, les gars ont le sentiment de ne pas avoir pu terminer le travail, affirme l’attaquant Olivier Gendron. Ça nous a laissé un mauvais goût dans la bouche. Les gars ont tellement hâte de jouer.»

Le nouvel entraîneur-chef des Maraudeurs, Luc Bernard, confirme l’engouement des joueurs de reprendre là où ils ont laissé. Bernard était l’adjoint de Mathieu Dion en mars 2020.

«Nous avons des vétérans qui sont revenus juste pour ça, s’exclame-t-il. Ils veulent se rendre jusqu’au bout. Nous croyons avec le club pour y arriver.»

Les Maraudeurs étaient étiquetés comme une équipe rapide et intense en 2019-2020. Le genre de club qu’on déteste affronter parce que leurs joueurs sont toujours dans votre face.

L’offensive sera sensiblement la même mis à part la perte de Lee Levesque.

C’est donc dire que le capitaine Eric Mockler, son frère Ryan, Robert Pelletier, Joey Bernard, Olivier Gendron, Alex Blais, Jeremy Doucet, Jerico Drapeau, Stephen Thorne, Yoan Levesque, Blake Caplin, Vincent Charest et Anders Frees sont encore là. Et pour compenser la perte de Lee Levesque, le jeune Jérémy LeBlanc devrait grandement aider.

Devant les buts, Samuel Gendron et Ryan Court se partageront le travail, alors que Brandon Silas sera utilisé si le besoin se fait sentir.

C’est en défensive que l’équipe a subi le plus de changements avec le départ de deux vétérans de premier plan, P.J. Labillois et Chad Denny.

Steen Frees, Jonathan Doucet, Devin Labillois et Kent-Érik Frees sont cependant là, de même que les recrues Francis Bérubé, Corey Tait, Vinny Mulcahy, Michael Caldwell et Jérémie Lavallée. Notons aussi le retour au jeu du vétéran Ryan O’Brien.

«Je m’attends à l’éclosion de Jerico Drapeau à l’attaque. Au niveau interscolaire, Jerico était le meilleur joueur de la province. Je suis convaincu que je saurai le motiver à jouer à son plein potentiel. J’entends également beaucoup de belles choses au sujet du jeune défenseur Francis Bérubé», mentionne Luc Bernard.

Outre les Marchands de Shippagan, qu’ils affrontent vendredi soir au Centre Rhéal-Cormier, les Maraudeurs vont également rendre visite aux Mooseheads de Chaleur, samedi, à l’aréna de Petit-Rocher.

Les Maraudeurs devront attendre le samedi 27 novembre pour entamer leur saison locale, alors qu’ils accueilleront les Alpines de Tracadie au Palais de glace Inch Arran.

«Les gens ont eu le temps de s’ennuyer du hockey senior, soutient Luc Bernard. L’intérêt est vraiment là et même les commanditaires sont plus nombreux.»

«Partout où je vais, les gens me disent qu’ils ont hâte de voir des matchs, confie pour sa part Olivier Gendron. Le 27 novembre, l’aréna va être plein à craquer.»