Le Vito’s remporte le 40e Monctonian

Après un parcours parfait, les Flyers de Moncton (14-1-0) ont été blanchis 1 à 0 par le Vito’s de Saint-Jean (12-4-1), lors de la finale de dimanche du 40e Monctonian (M18 AAA).

Angelo Fulletron (Train et Corscadden) a été le seul marqueur de la finale dans un match très serré. Le gardien du Vito’s, Alexander Myatt (31), s’est mérité le jeu blanc et été nommé le joueur le plus utile à son équipe de la finale.

Le 40e tournoi était de retour après une pause l’an dernier à cause de la pandémie.

Chez les M16 (moins de 16 ans), les Knights de Saint-Jean ont eu raison de l’Armada de Basin (Bedford) 2 à 0 en finale. Chez les M15, la finale opposait deux équipes de la Nouvelle-Écosse.

Les Rangers ont battu les Novas de Antigonish 3 à 1.