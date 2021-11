Golf: le club Gowan Brae se distingue sur la scène atlantique

Le club de golf Gowan Brae vient de connaître une année absolument exceptionnelle. Non seulement le club de Bathurst a été l’hôte de l’un des Championnats amateurs masculin les plus corsés de l’histoire du golf néo-brunswickois, mais le taux de participation n’a jamais été aussi élevé. Ce n’est donc pas pour rien que sur la scène atlantique, Adam Chamberlain a été choisi le dirigeant de l’année et que la boutique du club a été honorée pour la troisième fois en cinq ans.

«Ç’a été une très belle année pour nous, confirme Chamberlain. C’est un bel honneur d’avoir été choisi dirigeant de l’année, mais ce prix je le partage avec le conseil d’administration, les employés et les membres du club. Notre dernière année a été un travail d’équipe.»

«Et si tu ajoutes le prix remporté par la boutique, ça démontre que nous faisons de belles choses au club. Notre boutique, nous nous en faisons une fierté», confie-t-il.

Un autre élément qui témoigne de la bonne santé du club Gowan Brae est la popularité des deux simulateurs à l’intérieur du club.

«Nous venons de commencer notre deuxième saison hivernale avec les deux machines et elles sont presque toujours occupées. C’est nettement plus populaire que ce que nous avions anticipé au départ», signale Chamberlain.

Les deux simulateurs permettent à un groupe de quatre personnes de disputer une ronde de 18 trous. Les participants ont ainsi accès aux parcours les plus prestigieux sur la planète comme s’ils étaient sur place.

Le Gowan Brae a par ailleurs été le théâtre d’un tournoi de très haut niveau à l’occasion des Championnats provinciaux amateurs chez les hommes. C’est le golfeur originaire de Tracadie, Michel Landry, du club de Fredericton, qui l’a finalement emporté devant le favori local Danek Hadley. Les deux hommes ont terminé les trois rondes du tournoi en 207 coups, soit neuf coups sous la normale. Landry a toutefois eu le dernier mot en prolongation.

Autre preuve que le tournoi a été enlevant jusqu’à la fin, notons les performances de Stuart Earle (Westfield) et Brett Taylor (Riverside) qui ont terminé respectivement à un et deux coups des meneurs. C’est sans oublier François Hébert (Memramcook) qui a pris le cinquième échelon à -4.

«Ç’a été un beau tournoi et c’était la première fois que nous présentions ce tournoi depuis 2005», rappelle Adam Chamberlain.

L’année 2022 s’annonce par ailleurs toute aussi occupée puisque le Championnat provincial 4-balles féminin y sera présenté à la mi-juin, ainsi qu’un tournoi du circuit professionnel de l’Atlantique qui regroupe autant les femmes que les hommes.

À plus long terme, le Gowan Brae aimerait présenter un championnat canadien.

«Nous sommes présentement en pourparlers avec Golf Canada à ce sujet, révèle Chamberlain. Nous aimerions pouvoir tenir un tournoi national d’ici 2025.»

Notons que le club Gowan Brae a déjà présenté cinq tournois nationaux depuis 1992, dont le Championnat canadien senior masculin en 2018.

En bref… Deux jeunes golfeurs du club Gowan Brae font de plus en plus parler d’eux sur la scène provinciale. Il s’agit de Jacob Brideau et Nicholas Colton. Colton, pour un, a pris le quatrième rang lors des derniers Championnats provinciaux des moins de 19 ans dans la division des -17 ans… Le Championnat provincial 4-balles féminin prévu en juin se veut en fait une reprise du tournoi de cette année qui a été annulé en raison de la COVID-19…