Hockey senior: Chaleur a faim de championnat

Sur le long des côtes de la baie des Chaleurs, le Titan d’Acadie-Bathurst n’est pas la seule équipe de hockey qui a faim d’un championnat en 2021-2022. Les Mooseheads de Chaleur, au niveau senior, ont eux aussi le même appétit.

L’entraîneur-chef des Mooseheads Denis Jean prévient d’ailleurs les amateurs de hockey que le premier week-end d’activités n’est aucunement représentatif de la valeur de son équipe – l’équipe a perdu ses deux rencontres par des pointages combinés de 14 à 8.

Plusieurs joueurs d’impact brillaient par leur absence, à commencer par Rémi Doucet, Morgan Nicolas et Jacob Arsenault. Il y a également le fait que l’équipe a dû disputer deux matchs en moins de 24 heures. C’est beaucoup demandé à un club qui n’avait même pas eu l’occasion de disputer une partie préparatoire.

«Samedi, contre Dalhousie, j’avais plusieurs recrues qui n’avaient jamais disputé un match senior de leur vie, mentionne Denis Jean. Ils auront besoin d’une période d’adaptation. Il y a aussi le fait que nous avons écopé d’une dizaine de pénalités mineures et les Maraudeurs en ont profité pour marquer six buts avec leur avantage numérique.»

«Pour ce qui est du match de dimanche, les gars ont juste manqué de jus. C’est quand même un drôle de calendrier de nous faire jouer samedi soir et dimanche après-midi. Nous menions 3-0 contre Caraquet, puis les gars n’avaient plus d’énergie ensuite», révèle le pilote des Mooseheads.

Denis Jean peut compter sur près d’une quarantaine de joueurs pour ce début de saison, dont la quasi-totalité des gars qui ont pris part à la dernière saison avant la COVID-19 en 2019-2020.

Outre Doucet, Nicolas et Arsenault, c’est donc dire que le gardien numéro 1 Cédric Chiasson est encore là, de même que les arrières Mathieu Jean, Charles Couturier, Pascal Chiasson, André Godin, Scott Tremblay, Mathieu White, Bryce MacDermid et Patrick Louden. Ajoutez à ça les attaquants Pier-Luc Ouellette, Riley Scott, Mackenzie Gray, Jessey Aubé-Roy, Jonathan Pitre, Shawn Doucet, Neil Coombs et John Carroll.

Bref, 21 vétérans sont de retour.

Cependant, les Mooseheads ont également ajouté une tonne de nouveaux venus, à commencer par les recrues Jaimie Bertin et Liam Hathaway, le défenseur Patrick Vienneau, de même que les avants Denver Daley, Tyler Lavigne, Andrew Losier, Shawn white, Anthony Morrison, Patric Manivelle et Vincent Godin. Ajoutez à cela les vétérans Daniel Roy et Alex St-Coeur, qui tentent tous deux un retour, ainsi qu’Alexandre Soucy, une ancienne vedette des Panthères du Haut-Madawaska dans le Circuit régional de hockey.

«J’ai décidé de garder tous les gars qui se sont présentés au camp, dit-il. Comme nous avons jusqu’en janvier pour remettre notre liste, le but est de trouver les 25 meilleurs joueurs pour les séries éliminatoires. Nous allons avoir une équipe intense qui sera rapide et en mesure de jouer tous les styles de jeu.»

«J’ai présentement près d’une quarantaine de joueurs à ma disposition et il est possible que d’autres joueurs s’ajoutent à la liste dans les prochaines semaines. Et parmi ces autres joueurs, il y a de belles surprises», confie-t-il.

«Je crois que nous aurons une super bonne équipe. Il s’agit maintenant de tout mettre ensemble. Nous visons le championnat et nous voulons ramener le plaisir de venir voir des matchs de hockey senior comme dans le temps des Papermakers», affirme Denis Jean.

Les Mooseheads reprennent l’action samedi soir en accueillant les Acadiens de Caraquet à l’aréna de Petit-Rocher.

En bref… Jacob Arsenault, Patrick Louden, Rémi Doucet, Shawn Doucet, Riley Scott et Bruce Hornbrook ont tous déjà joué dans la LHJMQ. De plus, les deux Doucet, Hornbrook et Alexandre Soucy ont joué au niveau universitaire… Notons que l’ancien entraîneur-chef Mike Nadeau sera l’adjoint de Denis Jean derrière le banc des Mooseheads… Shawn Doucet est le nouveau capitaine des Mooseheads… Parmi les jeunes qui ont impressionné Denis Jean en fin de semaine, on retrouve les attaquants Denver Daley et Tyler Lavigne et les défenseurs Scott Tremblay et Patrick Vienneau…