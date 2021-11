Hockey senior: un club jeune et rapide à Caraquet

Si les poils au menton seront encore rares en raison de la présence de plusieurs jeunots, les Acadiens de Caraquet présenteront néanmoins une équipe intéressante à voir évoluer.

C’est du moins ce que pense le nouvel entraîneur-chef Dave Cowan.

Le match d’ouverture semble d’ailleurs lui donner raison puisque les Acadiens ont triomphé 5 à 3, dimanche, face aux Mooseheads de Chaleur au Colisée Léopold-Foulem.

Un gain marqué par une belle remontée alors que les visiteurs dominaient 3-0 au deuxième vingt avant que les locaux ne prennent le contrôle du match.

«Dans l’ensemble, ç’a été une bonne première partie, révèle Cowan. Les gars avaient l’air un peu perdu en début de match, mais la situation s’est améliorée au fur et à mesure que le match avançait. J’ai aimé la façon dont les gars se sont ajustés.»

L’entraîneur promet aux partisans un club avec beaucoup de vitesse qui saura s’illustrer en suivant le système de jeu qu’il tente de mettre en place.

Il est toutefois conscient que ses jeunes Acadiens devront trimer dur pour aller chercher des victoires dans un circuit qui semble bien balancé.

«Les Alpines et les Maraudeurs, entre autres, sont des équipes qui savaient comment gagner. Les Marchands et les Mooseheads ont aussi de bons clubs. Pour gagner dans cette ligue, il faudra travailler. Pour nous, les victoires viendront si nous travaillons sans relâche. Si tu ne travailles pas, tu ne gagneras pas», souligne Cowan.

Le capitaine Yan Rail est évidemment toujours l’âme de cette équipe.

«Yan est l’un des meilleurs joueurs de la ligue depuis déjà plusieurs années. Ce n’est cependant pas le genre de capitaine qui va faire de longs discours dans le vestiaire. Il prêche plutôt par l’exemple sur la glace en travaillant fort», affirme Cowan.

Jean-Samuel Lagacé, Mario Albert, Frédéric Landry et Jérémie Haché sont les autres piliers à l’attaque. L’arrivée prochaine du vétéran Steve Croteau devrait également grandement aider. Cowan nourrit par ailleurs de grands espoirs à l’endroit de la recrue Alexis Landry, d’ailleurs auteur d’un but et une passe dans le gain de dimanche.

«Alexis a été une très belle surprise pour moi depuis le début du camp d’entraînement, mentionne Cowan. Il a disputé un très bon premier match senior, dimanche. Il a bien complété le travail de Jean-Samuel et Pier-Luc Hébert.»

Parmi les autres vétérans qui sont de retour à l’attaque, notons Andy Haché, Hugo Blanchard, Patrick Blanchard et Frédérick Landry. Notons aussi la recrue Marc Thériault.

En défensive, Marc-Francis Paquette, Jean-Rémi Chiasson, Marc-André Poirier, Marc-Antoine Duguay et Félix Albert sont toujours dans le portrait, ainsi que les recrues Pierre-Marc Thériault, Samuel Gaudet et Justin-Olivier Boudreau.

Enfin, devant les buts, Olivier Thériault sera secondé par le jeune Enrico Foulem et le vétéran Dave Hamel.

D’autres joueurs pourraient cependant venir se greffer au club dans les prochaines semaines. On pense entre autres à Tommy Blanchard, Jonathan Landry et Christopher Ferron.

Les Acadiens disputeront disputeront leurs deux prochains matchs sur la route, alors qu’ils seront les visiteurs vendredi au Centre Rhéal-Cormier pour affronter les Marchands de Shippagan-les-Îles, et samedi au Palais de glace Inch Arran pour se mesurer aux Maraudeurs de Dalhousie.