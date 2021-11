Courte piste: Sarault obtient l’argent en Coupe du monde

La Dieppoise Courtney Sarault a récolté la médaille d’argent de l’épreuve sur 1500 mètres présentée samedi dans le cadre de l’étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Dordrecht, aux Pays-Bas.

Après avoir mérité la première place de sa vague lors des demi-finales grâce à un chrono de 2 minutes 25,291 secondes, un peu plus tôt en journée, Sarault a négocié la distance en 2:22,043 lors de la finale A.

La Sud-Coréenne Yubin Lee, meneuse au classement général de la Coupe du monde sur la distance, a terminé au premier rang, en 2:21,931.

Suzanne Schulting, des Pays-Bas, a pris le troisième rang, en 2:22,075.

Les Canadiennes Camille de Serres-Rainville et Danae Blais ont été éliminées à l’issue des demi-finales.

Chez les hommes, sur la même distance, le Québécois Steven Dubois s’est classé cinquième de la finale A, en 2:20,803.

Le Chinois Ziwei Ren a mérité l’or en 2:20,352.

En lice dans les deuxième et troisième vagues des demi-finales, respectivement, les Québécois Pascal Dion et Charles Hamelin ont tous deux écopé de pénalités et ont ainsi été éliminés.

L’or pour Boutin

Après être passée à des poussières de battre son record du monde sur la distance, la Québécoise Kim Boutin a remporté la médaille d’or sur 500 mètres lors de l’étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Dordrecht, aux Pays-Bas, samedi.

Grâce à un départ canon, l’athlète de Sherbrooke a inscrit un chrono de 41,939 secondes lors de la ronde des quarts de finale.

Cette prestation a laissé Boutin à seulement trois millièmes de seconde de la marque mondiale de 41,936 secondes qu’elle avait établie le 3 novembre 2019 en quarts de finale de l’étape de la Coupe du monde de Salt Lake City.

Selon Alain Brouillette, de Patinage de vitesse Canada, Boutin est la seule femme à avoir franchi la distance en moins de 42 secondes.

En demi-finale, Boutin a de nouveau terminé au premier rang de sa vague, en 42,216 secondes. Elle a ensuite gagné la finale A grâce à un temps de 42,464 secondes.

Lors de chacune de ses trois courses samedi, Boutin a devancé à la ligne d’arrivée l’Italienne Arianna Fontana, la meneuse au classement général de la Coupe du monde de la discipline.

À l’issue de cette quatrième étape de la Coupe du monde, Fontana a conservé le premier rang avec 26 000 points. Boutin s’est hissée au deuxième échelon avec un total de 21 520 points.