Classique de Dieppe: douce revanche pour les Cavaliers

Les Cavaliers de l’école Clément-Cormier (6-0-0) de Bouctouche ont eu leur revanche sur leur défaite amère en finale du tournoi de Grand-Sault il y a deux semaines contre les Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac (4-1-0), dimanche. Les Cavaliers ont blanchi les Patriotes 5 à 0 en finale de la Classique de hockey scolaire de Dieppe.

Le jour a commencé tôt pour les belligérants qui devaient d’abord disputer leur demi-finale en fin de matinée. Les Cavaliers ont dû se rendre en fusillade pour venir à bout des Royals du Riverview High School (3-1-1) 3 à 2. De leur côté, les Patriotes ont eu raison des Acadiens de la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet (3-2-0) par le même pointage.

En finale, les Cavaliers (photo) attendaient les Patriotes de pied ferme.

«On a perdu contre LJR en finale il y a deux semaines à Grand-Sault. Celle-là a fait très mal, confie l’entraîneur-chef Serge Poirier. Mes joueurs avaient faim pour leur revanche. LJR était prêt à Grand-Sault et ils ont bien joué. Cette fois, c’est nous qui étions prêts.»

«Même les 10e et 11e années ont contribué au pointage. C’est ça qui est intéressant, tout le monde s’est impliqué.»

Mathieu Demand (2e), Mathieu Poirier (1er et 2e), Simon Gallant (3e) et Alexander Allain (3e) ont marqué pour les Cavaliers en la finale.

C’est la première fois que les Cavaliers remportent le titre de la Classique, qui était présenté à Moncton jusqu’à il y a deux ans. Le tournoi a fait relâche l’an dernier à cause de la pandémie, avant de se trouver un nouveau toit cet automne.

Chez les filles, les Olympiennes de l’école L’Odyssée de Moncton (4-0-0) ont finalement démontré que les Vedettes de l’école Mathieu-Martin (4-1-0) n’étaient pas imbattables, en leur soutirant une victoire de 3 à 2 lors de la finale féminine en début d’après-midi dimanche.

Julie Richard (6e et 7e) et Mia Arsenault (1er) ont marqué pour les Olympiennes, alors que Jessie Landry (3e) et Madeleine Belliveau (4e) ont répliqué pour les Vedettes.

En demi-finale samedi, les Vedettes ont éliminé les Patriotes (0-2-1) 4 à 3 en prolongation. De leur côté, les Olympiennes n’ont fait qu’une bouchée des Lady Titans du Tantramar High School (2-1-0) dans un gain de 4 à 1.