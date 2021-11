LHM: les dix meilleurs francophones du N.-B.

Vous avez le mandat de bâtir une équipe championne dans la Ligue de hockey junior des Maritimes et on vous donne la permission d’aller chercher à travers le circuit les 10 meilleurs joueurs francophones (ou francophiles) originaires du Nouveau-Brunswick. Quels sont vos choix?

C’est l’exercice auquel s’est prêté l’auteur de ces lignes la semaine dernière en mandatant 10 hommes de hockey gravitant de près ou de loin dans la LHM. On y retrouve à la fois des recruteurs, des entraîneurs et des dirigeants.

Chacun d’entre eux avait donc pour mission de me proposer une liste de 10 noms, peu importe leur position.

Un seul joueur est parvenu à faire l’unanimité auprès des 10 hommes de hockey. Il s’agit de l’ailier gauche des Rapides de Grand-Sault, Dominic LeBlanc, un espoir de 18 ans dont les droits dans la LHJMQ appartiennent aux Olympiques de Gatineau.

Il occupe en ce moment le troisième rang des meilleurs pointeurs de la ligue avec 34 points (17-17), dont 15 points (7-8) lors de ses six dernières parties.

LeBlanc, originaire de Shediac, n’était évidemment pas au courant de ce concours improvisé. Il a cependant accueilli la nouvelle avec joie.

«C’est vraiment plaisant à entendre, a-t-il fait savoir en entrevue téléphonique. Je joue bien ces temps-ci. Je produis avec constance. Je fais tous les efforts pour tenter de retourner dans la LHJMQ. Je veux retourner à Gatineau, ou ailleurs.»

«D’ailleurs, pour mettre toutes les chances de mon côté, depuis le début de la saison je reste après chaque entraînement pour pratiquer mes lancers. Je pratique tous les lancers, le tir frappé, sur réception, du revers, des poignets, etc. Je vois déjà une grosse différence dans mon jeu, alors que j’hésite beaucoup moins à utiliser mon lancer dans les matchs», confie LeBlanc.

Le joueur de centre Jérémie Jacob, des Timberwolves de Miramichi, a eu la confiance de neuf des 10 hommes de hockey. Il a lui aussi bien apprécié la nouvelle lorsque mis au courant.

«C’est cool, s’est exclamé le Dieppois. C’est bon pour la confiance. J’ai eu un départ plutôt lent, mais ça va beaucoup mieux depuis un mois.»

Effectivement, après avoir été limité à six points (1-5) lors de ses neuf premiers matchs, il a ensuite amassé 20 points (6-14) dans ses 11 derniers duels.

«Notre équipe joue de mieux en mieux et l’ambiance s’en vient bonne. Nous jouons plus en équipe», dit-il.

Bien sûr, à 20 ans, Jacob sait fort bien qu’il pourrait être appelé à changer de décor si jamais les Timberwolves décident d’échanger quelques vétérans afin de mieux préparer l’avenir du club.

«Oui ça pourrait arriver, confie-t-il. Mais ça n’empêche pas que j’adore ça ici. En même temps, si je suis pour être échangé j’espère avoir la chance de gagner un championnat. Je n’ai pas gagné depuis le temps où je jouais avec les Flyers (de Moncton) au niveau midget.»

C’est le centre de 19 ans Alexandre David, des Tigres de Campbellton, qui a pris la troisième position dans le concours avec huit votes.

Revenu au jeu ce week-end après avoir passé un mois sur la liste des blessés, le hockeyeur de Pigeon Hill, près de Lamèque, montre une fiche de neuf points (6-3) en autant de parties.

L’ailier droit de 19 ans Yannic Bastarache, des Rapides, et le défenseur de 17 ans Jérémie Thibodeau, du Blizzard d’Edmundston, ont terminé ex aequo au quatrième rang avec sept votes.

Bastarache, qui vient de Bouctouche, totalise présentement 21 points (10-11) en 20 duels, dont 17 dans ses 11 dernières sorties. Quant à Thibodeau, le jeune arrière de Saint-Léonard impressionne avec ses trois buts et quatre passes en 15 matchs. Son succès n’est d’ailleurs pas étranger à son récent rappel par les Saguenéens de Chicoutimi.

Quatre autres joueurs ont recueilli six votes, dont le capitaine des Tigres, Frédéric Castonguay, âgé de 20 ans.

L’arrière d’Atholville a ainsi obtenu le même nombre de voix que le gardien de 18 ans Nicholas Sheehan (Moncton), du Blizzard, le défenseur de 20 ans Jérémie Hébert (Irishtown), des Timberwolves, et le jeune ailier gauche de 17 ans Noah Gibbs (Saint-Basile), également du Blizzard.

Enfin, la 10e position est occupée ex aequo par le centre de 20 ans Julien Hébert (Dieppe), des Ramblers d’Amherst, et le défenseur de 17 ans Jacob Long (Edmundston), du Blizzard. Les deux bonshommes ont vu cinq hommes de hockey leur accorder leur confiance.

Notons que les gardiens Jacob LeBlanc (Dieppe), des Western Capitals de Summerside, Isaak Pelletier (Saint-Quentin), des Tigres, et Mathias Savoie (Memramcook), des Red Wings de Fredericton, les défenseurs Jonathan Cormier (Memramcook) et Joachim Matulu (Shediac), des Rapides, et Jesse Chamberlain (Bathurst), du Blizzard, de même que les attaquants Jérémy Duguay (Tracadie) et Mathieu Pelletier (Saint-Jacques), du Blizzard, Zach Alchorn (Grand Bay), des Red Wings, Jérémie Gagnon (Moncton), des Rapides, et Justin David (Pigeon Hill), des Tigres, ont obtenu entre un et quatre votes.