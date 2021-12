Des patineuses acadiennes au Défi de Patinage Canada à Régina

Six athlètes du Nouveau-Brunswick prendront part cette semaine au Défi de Patinage Canada, une compétition nationale qui prendra l’affiche dès mercredi au Evraz Place de Regina, en Saskatchewan.

Parmi les six filles sélectionnées, on retrouve Véronique Baril, du club Lame d’Or de Dieppe.

Elle fera partie d’un contingent de 46 patineuses d’un peu partout au pays chez les moins de 16 ans (prénovice).

Jointe à sa descente d’avion en après-midi mardi, celle qui sera l’une des plus jeunes patineuses de son groupe à seulement 12 ans semble déjà en mode aventure.

«Je ne me sens pas vraiment nerveuse, dit-elle d’entrée de jeu. Je ne suis pas venue ici pour gagner, mais pour vivre une belle expérience et faire du mieux que je peux. J’aimerais bien améliorer mes pointages personnels dans mes programmes court et long.»

Linda LeBlanc, qui entraîne Véronique en compagnie de son conjoint Donald, qui n’est cependant pas du voyage, confirme le fait que les objectifs sont modestes vis-à-vis de la jeune patineuse.

«Il n’y a aucune attente. L’important pour Véronique, qui en est à sa première compétition sur la scène nationale, c’est de vivre une belle expérience et qu’elle soit contente de sa performance», mentionne-t-elle.

«Véronique, c’est une passionnée de patinage. C’est aussi une jeune fille déterminée. Elle veut continuer de s’améliorer. Sa force, ce sont les pirouettes. Ça prend normalement un certain temps pour développer de bonnes pirouettes. Véronique est en avance à ce niveau. Et elle commence aussi déjà à se débrouiller dans les sauts», raconte l’entraîneure.

Si Véronique Baril effectue son programme court mercredi au son d’un tango, c’est toutefois son programme long qui promet d’attirer l’attention. Elle patinera jeudi sous l’air d’une célèbre pièce de Broadway, There is no business like show business.

Les cinq autres représentants du Nouveau-Brunswick à Regina sont Olivia Landry du club de Riverview et Neve Pearson du club de Kennebecasis Valley chez les moins de 16 ans (prénovice), Malyka Kelley du club de Campbellton et Melissa Fong du club de Quispamsis chez les moins de 17 ans (novice), et Lissa Anne McGaghey du club de Campbellton chez les patineuses d’âge senior.

En bref… Véronique Baril est la jeune sœur de Catherine et Olivier Baril, eux aussi patineurs. Catherine a d’ailleurs représenté le Nouveau-Brunswick aux derniers Jeux d’hiver du Canada en 2019. «C’est en les regardant patiner, plus jeune, que ça m’a intéressé de patiner à mon tour», avoue Véronique, qui vise à son tour de prendre part aux Jeux du Canada en 2023 sur l’Île-du-Prince-Édouard…