Titan: qui est Jason Clarke?

Qui est Jason Clarke, le nouvel entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst que Sylvain Couturier est allé chercher dans la cour des Cataractes de Shawinigan pour succéder à Mario Durocher?

Âgé de 47 ans, Jason Clarke est originaire de Carleton Place, une petite ville d’environ 10 000 habitants située à moins de 40 kilomètres d’Ottawa.

C’est en 2002, à seulement 28 ans, qu’il fait ses premiers pas dans le hockey junior en devenant entraîneur adjoint chez les Senators d’Ottawa dans la Ligue centrale de l’Est ontarien (CJHL), où il séjournera trois saisons, dont les deux dernières à titre d’entraîneur-chef.

L’Acadien Kent-Erik Frees, qui a joué avec les Senators en 2002-2003 en compagnie de son frère Steen, se souvient très bien de Clarke.

«C’était un jeune entraîneur fort sympathique qui était très proche des joueurs. C’était lui qui faisait le lien entre nous et l’entraîneur-chef Rick Ladouceur. Je me souviens que cette saison-là nous avons perdu en finale contre les Raiders de Nepean qui comptaient sur Glenn Robichaud (et Andy LeBlanc).»

«Jason est un gars travaillant avec du caractère. Je suis pas mal certain qu’il va pouvoir réunir tous les vétérans du Titan en en faire une vraie équipe», ajoute le vétéran des Maraudeurs de Dalhousie.

En 2005, Jason Clarke se porte acquéreur d’une franchise dans son patelin de Carleton Place. Pendant les 15 années suivantes, il y cumulera en même temps les fonctions de propriétaire, de directeur général et d’entraîneur-chef.

D’abord dans la EOJHL pour les trois premières saisons sous le nom des Kings, un circuit junior B de l’Est ontarien, puis ensuite dans la Ligue centrale de hockey (CCHL) à compter de 2009-2010 lorsque l’équipe, désormais appelée les Canadiens, fait le saut dans le junior A.

Au fil des ans, il a mené les Canadiens à trois conquêtes de la Coupe Fred-Page (championnat de l’Est du Canada) et quatre titres de la CCHL (Coupe Bogart). Les Canadiens ont aussi pris part à trois championnats canadiens (Coupe Centennial) sans toutefois parvenir à ramener le trophée à la maison.

Notons qu’en 2013-2014, il a vu son club terminer la saison avec une impressionnante fiche de 54 victoires, six défaites et deux revers en fusillade. Il s’agit d’un record pour le circuit ontarien.

En février dernier, désirant passer à une nouvelle étape dans sa carrière d’entraîneur, il décide de vendre son équipe et accepte peu de temps après un poste d’adjoint avec les Cataractes de Shawinigan, sous les ordres de Daniel Renaud.

Il n’y restera finalement que pour 23 parties avant que Couturier ne demande la permission à son homologue Martin Mondou de parler à Clarke. Ce dernier figurait sur une courte liste de trois personnes que le d.g. du Titan a pris la peine de discuter à la suite du congédiement de Mario Durocher.

«J’ai discuté avec trois candidats, mais Jason était le gars que nous avions ciblé dès le départ, soutient Couturier. Il était selon nous le meilleur homme disponible.»

«Nous étions à la recherche d’un gars qui avait gagné et sa feuille de route est très impressionnante. On parle d’un gars qui a remporté sept championnats en quelques années. Nous croyons qu’il va apporter de l’émotion dans l’équipe et des nouvelles idées. Pour les joueurs, c’est un nouveau départ. Ils ont une belle occasion de repartir avec le compteur à zéro puisque Jason ne connaît aucun d’entre eux. Ils ont jusqu’à la période des échanges pour l’impressionner», ajoute Couturier.

L’entraîneur adjoint Dennis Martindale révèle pour sa part que Clarke n’a pas mis de temps à montrer ses couleurs lors de son premier entraînement avec l’équipe, mardi après-midi.

«C’est seulement une pratique, mais j’ai vu un gars intense et demandant qui me semble « fair » (juste), dit-il. Les gars ont travaillé fort aujourd’hui. Ils ont bien répondu.»

Il a malheureusement été impossible de discuter avec Jason Clarke au moment de mettre sous presse.

En bref…

Plusieurs joueurs des Maritimes ont évolué sous ses ordres avec les Canadiens de Carleton Place, dont les Néo-Brunswickois Caleb Kean, Bryan Warner et l’Acadien Kevin Landry. Ce dernier a récemment pris sa retraite du hockey après plusieurs belles saisons avec les Alpines de Tracadie…

L’ailier gauche Brett Murray, des Sabres de Buffalo, a lui aussi joué pour Clarke à Carleton Place en 2015-2016. Il devrait par ailleurs être bientôt rejoint dans la LNH par le gardien Devon Levi, qui a porté les couleurs des Canadiens en 2019-2020. Repêché par les Panthers de la Floride en 2020, les droits de Levi ont été cédés aux Sabres en juillet dernier…

Jason Clarke a été choisi l’entraîneur de l’année dans la CCHL en 2013-2014, en 2014-2015 et en 2019-2020. Il a aussi été élu meilleur directeur général de la CCHL en 2016-2017, en 2017-2018 et en 2019-2020…

L’attaquant Shean Donovan, qui a disputé 1000 matchs (séries éliminatoires comprises) entre 1994 et 2010 avec les Sharks de San Jose, l’Avalanche du Colorado, les Thrashers d’Atlanta, les Penguins de Pittsburgh, les Flames de Calgary, les Bruins de Boston et les Sénateurs d’Ottawa, le gardien Charles Stewart, avec les Bruins de 1924 à 1927, ainsi que le joueur de centre Bill Bat Phillips, avec les défunts Maroons de Montréal en 1929-1930, sont les deux seuls hockeyeurs originaires de Carleton Place qui sont parvenus à atteindre la LNH…