Lukas Cormier participera au camp d’Équipe Canada junior

Le défenseur acadien de Sainte-Marie-de-Kent, Lukas Cormier, participera au camp de sélection d’Équipe Canada junior en prévision du Championnat du monde de hockey junior, a annoncé Hockey Canada mercredi matin.

Au total, 35 joueurs ont été invités au camp qui se déroulera dans l’ouest du pays, et de ce groupe, 25 seront retenus pour représenter le pays à ce prestigieux tournoi.

Cette saison Lukas Cormier, âgé de 19 ans, a récolté 30 points en 22 matchs, dont 11 buts, avec les Islanders de Charlottetown.

Six Québécois font partie du lot. Il s’agit des attaquants Xavier Bourgault, Mavrik Bourque, Elliot Desnoyers, William Dufour, Hendrix Lapierre et Joshua Roy.

Au total, la Ligue de hockey junior majeur du Québec comptera huit représentants, puisque Zach Dean, des Olympiques de Gatineau, se greffe à ce groupe.

Parmi les grands oubliés de ce camp figure Miguel Tourigny, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui pointe au 11e rang des marqueurs chez les défenseurs de la LCH avec 16 buts jusqu’ici cette saison.

Le Canadien de Montréal ne sera pas en reste puisque deux de ses récents choix au repêchage participeront à la compétition. Il s’agit du défenseur Kaiden Guhle et de Roy.

ÉCJ a également indiqué que trois gardiens étaient déjà assurés de faire partie de l’équipe en vue du tournoi. Il s’agit de Dylan Garand et Sebastian Cossa, de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), et de Brett Brochu, de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

La formation canadienne sera dirigée par l’ancien entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, Dave Cameron, qui a profité de la nomination d’André Tourigny avec les Coyotes de l’Arizona plus tôt cette année pour lui succéder.

Cameron sera épaulé par le retour de Michael Dyck à titre d’adjoint, par l’ajout de Louis Robitaille et de Dennis Williams comme adjoints, ainsi qu’Olivier Michaud comme consultant pour les gardiens de but.

« Je crois que nous aurons une excellente équipe, et mon expérience dans ce tournoi me dit qu’il faut être en mesure de gagner de nombreuses façons différentes. Parfois, tout ira en notre faveur, et parfois il faudra garder notre concentration même si nous tirons de l’arrière. Les unités spéciales gagneront des matchs, nos gardiens gagneront des matchs, donc je crois que cette formation nous offrira les meilleures chances de l’emporter », a déclaré Cameron en point de presse.

Le Mondial de hockey junior sera présenté à Edmonton et à Red Deer, en Alberta. Il débutera le 26 décembre et se terminera par le match pour la médaille d’or qui se jouera le 5 janvier 2022.

Le Canada entreprendra son tournoi le 26 décembre contre la République tchèque, avant d’affronter l’Autriche, le 28, l’Allemagne, le 29, et la Finlande, le 31.