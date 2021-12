Hockey senior: Paquette s’impose à la ligne bleue

Marc-Francis Paquette des Acadiens de Caraquet s’impose de plus en plus comme l’un des excellents défenseurs de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Paquette est un colosse de 6 pieds 2 pouces et 205 livres âgé de 25 ans. Pour tout dire, aucun arrière n’a accumulé plus de points que lui dans la ligue depuis l’automne 2019.

Difficile de croire qu’il n’avait enregistré que sept maigres passes en 37 rencontres lors de ses deux premières campagnes.

Rien que cette saison, il totalise déjà cinq points (1-4) en deux matchs, un de moins que le meneur en défensive, Tommy Bezeau (4-2=6), des Marchands de Shippagan-les-Îles. Et en 2019-2020, seul Kevin Landry (3-11=14), des Alpines de Tracadie, avait produit plus de points que Paquette (2-10=12).

«Quand j’ai commencé dans la ligue, la confiance en moi n’était pas vraiment là, souligne le hockeyeur de Caraquet. Avec le temps, je me suis habitué à la ligue et j’ai apprivoisé le niveau de jeu. Je joue maintenant avec confiance et je joue beaucoup et à toutes les sauces. Je ne me gêne plus pour supporter l’attaque. Et il faut dire que quand tu fais des passes à des gars comme Jean-Samuel (Lagacé) et Yann (Rail), c’est facile de récolter des points.»

«Ceci dit, faire des points n’a jamais été ma priorité. Mon but premier, en sautant sur la glace, c’est de ne pas m’en faire compter un», confie-t-il.

Marc-Francis Paquette se dit par ailleurs assez content du début de saison de l’équipe qui occupe pour l’instant le deuxième rang du classement général (2-1-0) derrière les invaincus Maraudeurs de Dalhousie (3-0-0).

«Il y a une belle ambiance actuellement dans l’entourage de l’équipe. Les gars sont soudés. Nous jouons aussi sans aucune pression parce que personne ne nous voit gagner le championnat. Nous faisons juste du mieux qu’on peut», dit-il.

Le capitaine Yan Rail ne tarit par ailleurs pas d’éloges à l’endroit de Paquette.

«J’ai toujours su qu’il avait le talent pour jouer comme il le fait aujourd’hui. Il lui a d’abord fallu apprendre à jouer au niveau senior. Il joue maintenant avec beaucoup de confiance», signale le vétéran.

«C’est un gros bonhomme qui travaille fort, qui possède un bon coup patin, de bonnes mains et une bonne vision du jeu. C’est aussi un jeune qui s’implique de plus en plus dans le vestiaire. Ce n’est pas pour rien si l’équipe a mis un “A” sur son chandail», indique Rail.

Les Acadiens auront droit à une grosse commande, samedi, alors qu’ils visiteront les meneurs de la LHSAC au Palais de glace Inch Arran.

«Les Maraudeurs ont une très bonne équipe et nous devons disputer ce que nous appelons un match plate de route. Il ne faudra surtout pas se compliquer la vie et plutôt attendre nos occasions», mentionne Paquette.

En bref…

Yan Rail n’en revient pas de l’implication des joueurs depuis le début de la saison. «Nous avons un entraînement chaque mercredi et il y a toujours de 20 à 24 joueurs sur la glace. C’est la première fois que je vois ça en 21 ans dans le hockey senior. Il y a tellement de gars dans la chambre qu’il n’y a plus de place pour s’asseoir. Un gars comme le petit Alexis Landry m’impressionne vraiment. Il n’est pas gros, mais il ne semble avoir peur de rien. Il n’a vraiment pas froid aux yeux. C’est plaisant de voir tous ces jeunes. C’est une ligue qui a été créée pour eux et on dirait que les vieux se sont enfin tassés pour leur faire de la place», soutient Rail, qui n’est pourtant pas né dans la dernière pluie…

Jérémy Doucet, des Maraudeurs, et Yan Plourde, des Marchands, ont obtenu le titre de Joueur de la dernière semaine dans la LHSAC. Ils ont tous deux obtenu quatre points (1-3) en une rencontre le week-end dernier…

Même s’il a raté le dernier match de son équipe, le vétéran Ryan Mockler, des Maraudeurs, dominé toujours la colonne des pointeurs du circuit avec 11 points (3-8) en deux duels. Son frère Éric Mockler suit avec neuf points (4-5) en trois matchs. Olivier Gendron, lui aussi des Maraudeurs, et Jean-Samuel Lagacé, des Acadiens, dominent chez les buteurs avec cinq réussites chacun en trois parties. Au niveau des fabricants de jeu, Ryan Mockler et son coéquipier Joey Bernard sont au premier rang avec huit mentions d’aide chacun…